Цымбалюк привел свою возлюбленную на "Голос країни-14": Кароль не удержалась и станцевала босиком на кресле

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая на "Голосе країни-14"

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Неожиданной участницей проекта «Голос країни-14» стала актриса Елена Светлицкая.

Звезда уже известна зрителям своим участием в популярных украинских сериалах и спектаклях. В последнее время ее имя также было на слуху и потому, что она объявила о романе с коллегой Тарасом Цымбалюком.

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По словам 34-летней артистки, какое-то время даже возлюбленный не знал о ее скрытом таланте. Однако со слезами Елена вспомнила бабушку, которая с детства поддерживала ее увлечение пением и водила на импровизированные концерты.

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Теперь актриса решила воплотить давнюю мечту и вышла на сцену с энергичной песней Гайтаны «Самотня боса». Чтобы полностью погрузиться в атмосферу выступления, Светлицкая сняла каблуки и принялась танцевать босиком.

Энергия участницы быстро передалась тренерам. Тина Кароль тоже сняла каблуки и танцевала прямо на кресле. Тем временем Наталья Могилевская приплясывала рядом с MONATIK, сидя на краю его кресла. В итоге, именно Могилевская нажала красную кнопку и пригласила Елену в свою команду.

Голос країни-14

MONATIK и Наталья Могилевская

После выступления актриса не скрывала радости и вывела на сцену своего избранника под громкие овации. Цымбалюк встретил счастливую возлюбленную букетом пионов и поцелуем. Романтический жест не остался без внимания тренеров: Тина Кароль призналась, что впервые увидела актера вживую, а Могилевская сразу поинтересовалась, когда пара планирует свадьбу.

Вопрос заставил Цымбалюка покраснеть, однако возлюбленные заверили, что обязательно сообщат о празднике и пригласят наставника. Могилевская также поздравила пару и отметила важность любви и творчества даже во время войны.

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Наталья Могилевская, Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая на «Голосе країни-14»

«От всего сердца скажу вам, что создавать свою жизнь, любовь, продолжать рожать, воспитывать детей, петь, снимать кино во время войны — это, считаю, и есть наша главная победа. Счастлива вас видеть, поздравляю», — сказала тренер.

Более того, уже за кулисами Тарас пошутил, что даже при необходимости решится на трио с Еленой и Натальей.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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