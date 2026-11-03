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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

Цымбалюк удивил возлюбленную подарком за 15 тыс. грн: что актер презентовал Светлицкой на 35-летие

Елена Светлицкая показала, как камерно отметила день рождения в Киеве.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Возлюбленная украинского актера Тараса Цымбалюка — актриса Елена Светлицкая — отпраздновала 35-летие.

По случаю праздника участница «Голоса країни-14» собрала ближайших. Так Елена провела время в одном из киевских заведений в компании своего избранника и друзей, среди которых Надежда Хильская, Павел Текучев, Владимир и Елена Горянские и другие. Помимо застолья именинница развлекала гостей музыкой, которую играла приглашенная диджей.

Елена Светлицкая, Тарас Цымбалюк и друзья / © instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая, Тарас Цымбалюк и друзья / © instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

В фотоблоге Светлицкая опубликовала серию фото с того дня и похвасталась сладким сюрпризом от Тараса красным тортом с бантиками и свечами. В посте актриса поделилась своими эмоциями и призналась, что чувствует себя абсолютно счастливой сейчас.

«Я хочу, чтобы Инстаграм снова стал тем дневником самых теплых воспоминаний жизни. И в свои 50 хочу смотреть на эти фотографии и думать „какие мы были красивые и счастливые!“ Мои 35 и праздник, который сложился за один день! Магия», — поделилась звезда.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

В интервью JetSetter Елена рассказала больше о подарках. В частности, призналась, что в этом году избранник удивлял ее нишевым французским парфюмом, стоимость которого составляет около 350 долларов. Аромат называется «Воскресение» и именинница связывает это с новым разделом жизни.

«Иногда подарок говорит гораздо больше, чем можно сказать словами, — особенно тогда, когда его смысл так тонко совпадает с собственными ощущениями», — отметила звезда.

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Напомним, что недавно свой день рождения праздновал режиссер и ведущий Евгений Синельников. Его жена Наталья показала их крошечную дочь по случаю 45-летия звезды.

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