Тур Леди Гаги под угрозой: певица внезапно отменила концерт из-за состояния здоровья

Леди Гаги / © Associated Press

Певица Леди Гага сообщила о проблемах со здоровьем и отменила концерт в Монреале во время мирового тура «Mayhem Ball Tour».

Артистка должна была выйти на сцену в третий раз в этом городе после двух предыдущих шоу. Выступление было запланировано на 6 апреля, однако его пришлось отменить в последний момент. По словам исполнительницы, несколько дней подряд она чувствовала себя плохо. Медики посоветовали не рисковать и отказаться от концерта. Из-за этого встреча с фанатами не состоялась.

«Мой врач настойчиво посоветовал не выходить на сцену сегодня, и, если честно, я понимаю, что не смогла бы дать вам тот уровень выступления, которого вы заслуживаете. Я знаю, насколько это может разочаровать, и мне искренне очень больно, что я вас подвела. Прошу прощения у всех, кто планировал прийти и поддержать меня. Быть в Монреале и выступать для вас в четверг и пятницу было магически и невероятно важно для меня. Всем, кто должен был быть сегодня — у меня просто разбито сердце, и мне бесконечно жаль», — поделилась певица.

Instagram-история Леди Гаги / © instagram.com/ladygaga

Гага объяснила, что борется с респираторной инфекцией, которая существенно повлияла на ее самочувствие. Именно поэтому решение об отмене было вынужденным. Она подчеркнула, что не хотела выходить на сцену, не имея возможности выступить на полную.

Отметим, это не первый случай, когда певица вынуждена менять концертные планы из-за состояния здоровья. Подобная ситуация случилась в сентябре 2025 года во время выступлений в Майами.

