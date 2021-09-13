Тур-менеджер The Rolling Stones погиб в могиле, которую выкопал для своей собаки

Трагедия случилась на территории поместья Мика Бридгена.

Тур-менеджер британской рок-группы The Rolling Stones Мик Бридген трагически погиб.

Он умер в могиле, которую выкопал для своей собаки. Инцидент случился 7 сентября в имении Мика в Санта-Розе, что в Калифорнии. Как рассказала его жена Джулия, муж копал могилу для их любимца Трэвиса, который умирал. Об этом пишет издание TMZ.

Мик Бридген / instagram.com/mickbrigden

Впрочем, когда 73-летний Бридген находился в яме, земля накрыла его. Свидетелем трагедии стал сосед, который вызвал "скорую". Медики приехали, но было уже поздно. Мика спасти не удалось. Собаку усыпили через два дня после смерти хозяина.

Напомним, известный рэпер вживил себе в череп золотые цепи вместо волос. Цепочки крепятся к крючкам в черепе артиста.

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