"Твій день" сделал грандиозный сюрприз зрителям в прямом эфире

Шоу подарит красную машину за доброе дело.

Шоу "Твій день" на 1+1 в новом сезоне будет воплощать мечту своих зрителей о красном авто в обмен на благое дело.

Жизнь в городе на момент замерла, когда они увидели ее... Молодая пара влюбленных внезапно останавливается, мальчик зачарованно замирает, дедушка бросает читать журнал... Кто же эта таинственная Она и почему пришла в город? Такое видео целую неделю видели в эфире зрители шоу "Твій день" и взорвали соцсети вопросами. Долгие дни напряжения — и вот наконец-то!

"Твій день" дарит авто / пресс-служба канала "1+1"

Интригу раскрыли сегодня, 18 октября, в прямом эфире "Твого дня" на 1+1. Наконец-то зрителям показали Ее. Это новая красная машина! Да, та самая, как в кино про dolce vita! Твоя мечта! Именно на такой модели ездят Джей Ло, Ди Каприо и итальянские модницы.

Во двор канала 1+1 Влад Яма и Стася Ровинская привезли эту красавицу на лафете. Она теперь стоит, как модель на подиуме, с огромным бантом и ждет здесь своего владельца. Ее встретили телезвезды Тимур Мирошниченко, Ирина Ванникова, Владимир Рабчун, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс со звездными гостями дневного шоу — участниками "Танцев со звездами", певцами, блогерами. Фотосессия, вспышки фотографов, возгласы восхищения.

"Твій день" дарит авто / пресс-служба канала "1+1"

Дневное шоу "Твій день" начинает новый сезон на 1+1 с грандиозного сюрприза! Совместно с благотворительным фондом «Крона» и компанией "НИКО МЕГАПОЛИС" вместе запускают благотворительную дело "Твоя Мрія", главный подарок которой — итальянская красная машина со стеклянной крышей! Именно и желанная, от которой сердце бьется быстрее!

"Твій день" дарит авто / пресс-служба канала "1+1"

Получить ее можно при условии — надо помочь тем, кто очень нуждается: мамам и младенцам с пороками сердца. Для этого нужно перейти на сайт, нажать кнопку "Хочу попробовать", и перечислить благотворительный взнос в размере от 200 гривен. Ты можешь делать столько благотворительных взносов, сколько хочешь до 15 декабря включительно. Каждый из них — твой шанс победить и помочь. Ты не просто соревнуешься за авто, ты творишь историю!

"Твій день" дарит авто / пресс-служба канала "1+1"

В Украине ежегодно более 2000 женщин, которые стремятся родить ребенка, рискуют жизнью из-за болезни сердца. А во времена Covid пандемии эта ситуация стала еще хуже. В 75% случаев спасти и маму, и младенец реально, если вовремя оказать помощь.

Единственное место в Украине, где это возможно — Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Н. М. Амосова, там есть программа "акушерская кардиология". Однако в институте не хватает необходимого оборудования и комплектации для интенсивной терапии.

И именно мы с вами можем помочь приобрести важное для жизни новорожденных оборудования. Представь, что твоя Мечта о машине может стать огромной переменой в жизни мам и малышей Украины! Телезвезды Руслана Писанка, Владимир Рабчун, Влад Яма, Стася Ровинская, Ирина Ванникова, Тимур Мирошниченко, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс приглашают тебя принять участие в добром деле.

"Твій день" дарит авто / пресс-служба канала "1+1"

"Если ты хочешь чудо в своей жизни, будь чудом для другого. Сделаем это великое дело вместе — исцели сердца мам и малышей Я и сам хочу эту красную машину, но мне, как и всем организаторам, нельзя участвовать в этом благотворительном деле. Но деньги на сайте я перечислю — это не запрещено! ", — рассказал Влад Яма.

Победителя — владельца итальянской красной машины — будет объявлено в прямом эфире шоу "Твій день" на 1+1.

Все средства, собранные во время благотворительного дела, будут потрачены на приобретение необходимого медицинского оборудования для новорожденных.

Также подписывайся на TikTok машинки "Твоя Мрія"!

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