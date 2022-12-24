TVORCHI и alyona alyona выпустили мощную песню-протест "Досить"

Представитель Украины на конкурсе "Евровидение-2023", группа TVORCHI и рэп-исполнительница alyona alyona выпустили дуэтную композицию под названием "Досить".

Этот трек вошел в новый мини-альбом TVORCHI Heart of Steel, увидевший свет 23 декабря. Автором текста в композиции выступила Алена, музыку создал саунд-продюсер и участник TVORCHI Эндрю Гуцуляк.

"Этот трек мы написали вместе еще в прошлом году и в прошлом же году исполнили его впервые вживую. Особенные те песни, которые становятся пророческими и приобретают новые смыслы со временем, "Досить" – одна из них. Это трек-протест. В нем мы транслируем голос современной украинской молодежи, которая сама строит свое будущее, защищает свою свободу и ценности", – прокомментировала премьеру alyona alyona.

В свою очередь, поклонники музыкантов так отреагировали на композицию: "Тот случай, когда Джеффри больше украинец по своим действиям и мировоззрению, творчеству и ощущениям, чем большинство популистов и хейтеров на этой теме. Украинец — это не о цвете паспорта. Это о сознании", "Джеффри, ваш украинский каждый раз лучше и это не может не очаровывать", "Очень понравилась коллаборация с Аленой. Обожаю. Украинский Джеффри невероятный", "Очень вдохновляющая песня, спасибо вам".

Напомним, ранее в интервью ТСН.ua участник группы TVORCHI Джеффри Кенни ответил на хейт, что он не знает украинского. Певец отметил, что говорит на украинском и совершенствует язык с преподавателем.

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