TVORCHI на поезде отправились на "Евровидение-2023": как музыкантов провожали на конкурс

Украинская группа уже через неделю представит Украину в Ливерпуле.

Дуэт TVORCHI отправился поездом в Ливерпуль, Великобритания, чтобы представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение-2023".

Музыкантов провожали на конкурс по-особенному. Название поезда, которым дуэт ехал в Польшу, было символическим, а именно TVORCHI EXPRESS. Тем временем на табло была надпись "TVORCHI – Евровидение".

Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни раздают автографы / Фото: t.me/UkrzalInfo

Кстати, во время отправления поезда на платформе железнодорожники включили конкурсную песню TVORCHI – Heart of Steel.

Между тем, министр культуры Александр Ткаченко тоже провожал артистов на "Евровидение-2023". Он пожелал Андрею Гуцуляку и Джеффри Кенни привезти в Украину победу.

"Пожелал ребятам удачи на "Евровидении" в Ливерпуле. TVORCHI уже отправились в путешествие, чтобы представить нашу страну на конкурсе", — прокомментировал Ткаченко.

Александр Ткаченко провел TVORCHI на "Евровидение-2023" / Фото: t.me/UkrzalInfo

Также TVORCHI в Ливерпуль провожала группа KAZKA. Музыканты в Польшу ехали в одном поезде.

"Мы в Испанию на концерт, TVORCHI на "Евровидении". Провели, поцеловали, держим кулачки", — поделилась Александр Зарицкая.

Александра Зарицкая провела TVORCHI на "Евровидение-2023" / Фото: t.me/UkrzalInfo

Напомним, "Евровидение-2023" от имени Украины состоится в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы конкурса зрители увидят уже 9 и 11 мая, а вот финал, куда автоматически попадает группа TVORCHI — 13 мая.

Редакция сайта TСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит имя победителя. Пока же предлагаем ознакомится, где смотреть "Евровидение-2023", какие музыканты будут представлять другие страны и кому букмекеры предсказывают победу.

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