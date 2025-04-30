TVORCHI неожиданно показались в костюмах супергероев и на Дарницком вокзале спели о надежде

TVORCHI / © Пресслужба гурту TVORCHI

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Участники группы TVORCHI, которые в 2023 году представляли Украину на "Евровидении", неожиданно показались в костюмах супергероев на Дарницком вокзале.

Артисты оделись так не просто так. Дело в том, что они выпустили новую песню "Надія", а также представили клип на нее, режиссером которого стал Руслан Махов. В видеоработе TVORCHI примеряли на себя роль обычных ребят, которые верят, что могут иметь суперсилу.

Местом съемок стал недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве. Там, среди голого бетона, появляются участники группы TVORCHI — Джеффри и Андрей — в ярких супергеройских костюмах. Их появление — метафора тех, кто ежедневно находит источник света. Они словно раскрашивают серое пространство жестами, взглядами и движениями, превращая обыденность в новую жизнь.

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"Наша "Надія" — это о выборе видеть свет. О поддержке себя и поиске содержания здесь и сейчас. Это не история о суперсиле, а о чем-то простом, но важном: внутренняя вера, которая подпитывает огонек внутри. Сегодня это и есть суперсила — надеяться на лучшее", — рассказали TVORCHI.

Напомним, недавно певица MamaRika выпустила дуэтную песню из Dima Prokopov, которая получила название "Підсніжник". В клипе на композицию артистка вспомнила о своем прошлом Эрики.