TVORCHI обеспокоены, что не смогут принять участие в "Евровидении-2023" из-за скандала с Щегелем

Группа TVORCHI отреагировала на новое решение Министерства культуры о запрете выезжать мужчинам призывного возраста за границу во время войны.

Представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2023" написали свое обращение в Instagram. Группа подчеркнула, что с начала войны активно помогает стране на благотворительных мероприятиях за рубежом.

"Весной 2022 года мы, как и все сознательные украинские артисты, начали давать благотворительные концерты по всему миру в поддержку Украины. Собирали средства на военную амуницию, автомобили, медицинское оборудование, вещи первой необходимости для временно переселенных лиц и прочее. Мы объединились и стали армией культурного фронта. Нам удалось привлечь миллионы долларов, вести просветительскую работу, встречаться с лидерами стран-партнеров, рассказывать правду, просить помощи и говорить слова благодарности", — написал коллектив.

Более того, теперь TVORCHI обеспокоены, смогут ли вообще достойно представить Украину на песенном конкурсе в Ливерпуле и принять участие в важных мероприятиях в поддержку нашего государства.

Под вопросом наше выступление в Нейробе на следующей неделе, куда USAID пригласил нас выступить на открытии мурала в рамках проекта "Стена" и повлиять там на уровень антиукраинской пропаганды. Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед Евровидением и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом. Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", — заявила группа.

Напомним, что громкий скандал вокруг выезда звезд за границу разгорелся после того, как стендап-комик Андрей Щегель сбежал в Турцию, воспользовавшись разрешением от Минкульта якобы для проведения благотворительного концерта. Артист записал видео, на котором красноречиво рассказал о своем побеге и заявил, что "это выбор ребят – погибать", говоря о военных.

После этого в министерстве приняли решение ввести более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд для мужчин призывного возраста.

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