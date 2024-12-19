TVORCHI ошеломили Сеть современным исполнением легендарного "Щедрика"

Украинская певица Тина Кароль представила рождественский выпуск авторской программы "Дом звукозаписи", героем которой стала группа TVORCHI, представлявшая Украину на "Евровидении-2023".

Эпизод был посвящен периоду национального возрождения, когда художники активно обращались к фольклорным источникам. Кароль вместе с TVORCHI исследовала легендарную колядку "Щедрик".

Как поделились участники коллектива, работать с такой культовой композицией было ответственно. Однако музыканты вдохновились идеей. TVORCHI благодарны Тине Кароль, что смогли приобщиться к ее авторскому проекту и перепеть в современной интерпретации легендарную песню.

TVORCHI и Тина Кароль

"Во всем мире знают мелодию "Carol of the Bells", и во многих странах дети поют эти строки с детства. Однако мало кто задумывается над происхождением "Щедрика" и тем, что это песня, созданная украинским композитором Николаем Леонтовичем. Работать с такой легендарной композицией было одновременно ответственно, волнительно и невероятно вдохновляющее", — отметили участники группы TVORCHI.

Особенностью проекта "Дом звукозаписи" является то, что приглашенный артист исполняет песню вживую и с первого дубля. Чтобы сохранить атмосферу загадочности Рождества, для записи "Щедрика" в исполнении TVORCHI был приглашен Народный художественный коллектив хор "Веснянка" под руководством дирижера Оксаны Ткаченко, а также Заслуженный академический симфонический оркестр Украинского радио под руководством маэстро Владимира Шейко.

TVORCHI перепели "Щедрика"

Вместе с Тиной Кароль зритель погружается в историю создания "Щедрика". В частности, исполнительница пообщалась с исследовательницей, основательницей Института Леонтовича, научной сотрудницей Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины Тиной Пересунько, а также народным артистом Украины, скрипачом, композитором, культурологом и музыкальным продюсером Кириллом Стеценко, внуком композитора Кирилла Григорьевича Стеценко.

Напомним, украинцы все больше и больше обращаются к украинскому творчеству. Недавно в Сети завирусилась песня певицы Тони Матвиенко – "Кульбаби". Предлагаем узнать, как композиция, премьера которой состоялась два года назад, стала популярной.

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