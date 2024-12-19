Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

TVORCHI ошеломили Сеть современным исполнением легендарного "Щедрика"

TVORCHI ошеломили Сеть современным исполнением легендарного "Щедрика"

TVORCHI перепели "Щедрика"

Коллектив поделился своими впечатлениями от работы над перепевкой культовой колядки.

Украинская певица Тина Кароль представила рождественский выпуск авторской программы "Дом звукозаписи", героем которой стала группа TVORCHI, представлявшая Украину на "Евровидении-2023".

Эпизод был посвящен периоду национального возрождения, когда художники активно обращались к фольклорным источникам. Кароль вместе с TVORCHI исследовала легендарную колядку "Щедрик".

Как поделились участники коллектива, работать с такой культовой композицией было ответственно. Однако музыканты вдохновились идеей. TVORCHI благодарны Тине Кароль, что смогли приобщиться к ее авторскому проекту и перепеть в современной интерпретации легендарную песню.

TVORCHI и Тина Кароль / ©
TVORCHI и Тина Кароль

"Во всем мире знают мелодию "Carol of the Bells", и во многих странах дети поют эти строки с детства. Однако мало кто задумывается над происхождением "Щедрика" и тем, что это песня, созданная украинским композитором Николаем Леонтовичем. Работать с такой легендарной композицией было одновременно ответственно, волнительно и невероятно вдохновляющее", — отметили участники группы TVORCHI.

Особенностью проекта "Дом звукозаписи" является то, что приглашенный артист исполняет песню вживую и с первого дубля. Чтобы сохранить атмосферу загадочности Рождества, для записи "Щедрика" в исполнении TVORCHI был приглашен Народный художественный коллектив хор "Веснянка" под руководством дирижера Оксаны Ткаченко, а также Заслуженный академический симфонический оркестр Украинского радио под руководством маэстро Владимира Шейко.

TVORCHI перепели
TVORCHI перепели "Щедрика"

Вместе с Тиной Кароль зритель погружается в историю создания "Щедрика". В частности, исполнительница пообщалась с исследовательницей, основательницей Института Леонтовича, научной сотрудницей Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины Тиной Пересунько, а также народным артистом Украины, скрипачом, композитором, культурологом и музыкальным продюсером Кириллом Стеценко, внуком композитора Кирилла Григорьевича Стеценко.

Напомним, украинцы все больше и больше обращаются к украинскому творчеству. Недавно в Сети завирусилась песня певицы Тони Матвиенко – "Кульбаби". Предлагаем узнать, как композиция, премьера которой состоялась два года назад, стала популярной.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация