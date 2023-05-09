TVORCHI перед "Евровидением-2023" выпустили мощное видео с призывом "открыть сердца для Украины"

Уже совсем скоро группа TVORCHI представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

Даже во время своей активной подготовки к выступлению музыканты не забывают о важном посыле, который должны донести до всего мира, о том, что война в нашей стране продолжается.

Перед конкурсом TVORCHI выпустили мощное видео-манифест, в котором показали всю силу, красоту и несокрушимость Украины, а также попросили мир "открыть свои сердца" для украинцев и поддержать нас в этой борьбе.

"Как бы сильными ни были слова, их не бывает достаточно для того, чтобы по-настоящему почувствовать. Мы чувствуем сердцем. Любовь и боль, отчаяние и надежда, ужас и красота – это все способно вместить одно человеческое сердце. Представьте только, на что тогда способны наши сердца вместе", — обратились к мировому сообществу музыканты.

Напомним, что TVORCHI споют в финале "Евровидения-2023" уже 13 мая. Ранее сайт ТСН.ua рассказал, где смотреть песенный конкурс и какие артисты будут соперничать в музыкальном первенстве этого года.

Читайте также: