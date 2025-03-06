TVORCHI перепели легендарный хит Ивасюка "Я піду в далекі гори" и довели до мурашек новым звучанием

Группа TVORCHI, которая в 2023 году представляла Украину на "Евровидении", перепела легендарный хит Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори", которую композитор изначально планировал назвать "Мила моя".

Композиция стала родной для артистов. Впервые они исполнили ее для спецпроекта одного из глянцевых изданий, а позже – в рамках телевизионного шоу. Однако настоящий отзыв версия песни от TVORCHI получила после одного видео, которое они сняли во время выступления на свадьбе в Черновицкой области. Как комментируют сами артисты, то ли интересное совпадение, то ли судьба, но именно оттуда родом сам Ивасюк.

Через считанные часы после публикации видео завирусилось, набрав миллионы просмотров и сотни комментариев с просьбой поскорее выпустить трек "Мила моя". Таким образом, песня стала хитом в Сети еще до официального релиза.

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

"Это невероятно, что песня начала вируситься именно после видео, которое мы сняли на Родине Владимира Ивасюка. Мы это расцениваем как своего рода творческое благословение и рады, что дали новое дыхание такой большой композиции, что ее услышит молодое поколение. Спасибо за творческое наследие, которое для нас оставил Владимир Михайлович, что актуально и сегодня. Посвящаем нашу версию песни всем нашим милым девушкам и женщинам", – поделились TVORCHI.

Особенно слушателям понравилось фирменное звучание композиции от группы и чувственный речитативный парт в исполнении Джеффри, что сделало ее современной и еще более увлекательной.

В мудвидео на трек TVORCHI появились в костюмах женихов верхом на гигантском свадебном торте. Идея видео родилась из жизни. По словам артистов, песня пришлась по душе молодоженам, которым они дарили праздник в разных городах Украины, поэтому решили оставить свадебный вайб и в клипе, режиссером которого стал Руслан Махов.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева порадовала фанатов новинкой. Артистка покорила Сеть новой песней "Додайте світла".

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