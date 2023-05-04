TVORCHI приехали в Ливерпуль на "Евровидение-2023": как украинцев встречал лорд-мэр города

Уже есть первые фотографии украинского дуэта в Ливерпуле.

Украинский коллектив TVORCHI уже приехал в Ливерпуль, чтобы принять участие в международном конкурсе "Евровидение-2023".

Общественное уже опубликовало в Сети первые фото украинской делегации в городе, сделанные в аэропорту. В частности, TVORCHI приехали на конкурс с большим количеством сине-желтых флагов.

TVORCHI приехали в Ливерпуль / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"TVORCHI вместе с украинской делегацией прибыли в Ливерпуль!" – говорится в сообщении.

TVORCHI приехали в Ливерпуль / Фото: instagram.com/tvorchi_official

Кстати, в аэропорту украинцев встретил лорд-мэр Ливерпуля Рой Глэдден. Он пожелал TVORCHI удачи на "Евровидении" и хорошо провести время.

TVORCHI приехали в Ливерпуль / Фото: instagram.com/tvorchi_official

"Мы надеемся, вы займете второе место", — пошутил лорд-мэр.

TVORCHI и лорд-мэр Ливерпуля / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

После этого украинская делегация в сине-желтой одежде исполнила гимн Украины.

TVORCHI приехали в Ливерпуль / Фото: instagram.com/tvorchi_official

Отметим, TVORCHI будут выступать на главной сцене Ливерпуля 13 мая, в финале "Евровидения". Предлагаем узнать, какое место букмекеры предсказывают дуэту, где можно будет смотреть конкурс и какие артисты будут представлять другие страны. Кстати, редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую трансляцию и первой сообщит, кто победил на 67-м "Евровидении".

Читайте также: