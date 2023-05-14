TVORCHI признались, как на их выступление в финале "Евровидения" повлиял обстрел оккупантами родного Тернополя

Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023", группа TVORCHI прокомментировала обстрел их родного Тернополя в ночь на 14 мая.

Как известно, российские оккупанты нанесли ракетный удар по составу с гуманитарной помощью в Тернополе как раз перед самым выходом TVORCHI на сцену в финале музыкального первенства.

В телемарафоне "Единых новостей" участники дуэта Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк поделились, выбил ли их обстрел родного города эмоционально перед выступлением:

"Напротив! Мы как каждый украинец, испытывающий эти эмоции, начиная с 24 февраля, мы берем эти эмоции и трансформируем в то, что мы можем сделать для нашей страны. Мы пытались максимально достойно выступить и показать наши стальные сердца. Мы, когда сидели в гринруме, мы держали табличку с надписью Тернополь. Это была поддержка для всех городов, которые бомбят, которые подвергаются обстрелам со времен полномасштабного вторжения", — сказали участники группы.

Напомним, что группа TVORCHI в финале "Евровидения-2023" заняла шестое место. На первом месте оказалась представительница Швеции, певица Loreen с песней Tattoo. Вторым по результатам голосования нацжюри и зрителей стал певец Käärijä из Финляндии с песней Cha Cha Cha.

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