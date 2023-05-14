TVORCHI прокомментировали, что помешало им во время выступления в финале "Евровидения-2023" и плагиат в песне Loreen

Группа TVORCHI, которая в этом году представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2023" впервые прокомментировала свое выступление в финале музыкального первенства.

В телемарафоне "Единых новостей" участники дуэта Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк поделились, что довольны своим выступлением и приложили очень много усилий, чтобы достойно представить нашу страну на международной музыкальной арене.

"Да мы довольны, очень готовились. Думаю, мы показали всему миру стальные сердца и надеемся, мы вдохновили людей быть, как украинцы – сильными, смелыми и едиными", — сказал Андрей Гуцуляк.

Вместе с тем музыкант признался, что их номер все же мог бы быть лучше и что им немного помешала простуда, которую они всей командой подхватили накануне финала:

"Мы заболели все. Поэтому, если бы мы были не больные, то, пожалуй, могло быть немного лучше, но мы довольны результатом. Думаю, что мы достойно проделали работу и каждый член команды, каждый, кто принимал в этом участие – большие молодцы. Мы благодарим каждого и всех, кто нас поддерживал", — добавил артист.

Также участники TVORCHI честно признались, увидели ли они лично плагиат в победной песне Tattoo представительницы Швеции Loreen на песню Мики Ньютон "В плену" 2005 года: "Оно похоже. Очень похоже", — лаконично ответили артисты.

В заключение участники группы признались, что их фаворитом был представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha. Он, кстати, занял второе место на "Евровидении-2023". Наши же TVORCHI вошли в топ-10 и завоевали шестое место.

Напомним, TVORCHI также признались, как повлиял ракетный обстрел российскими оккупантами их родного города Тернополь прямо перед их выступлением в финале "Евровидения-2023".

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