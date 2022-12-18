TVORCHI рассказали историю написания песни Heart of Steel, с которой представят Украину на "Еровидении-2023"

Победители нацотбора на Евровидение-2023 группа TVORCHI поделилась историей написания песни Heart of Steel, с которой представят Украину на песенном конкурсе в Ливерпуле.

Как рассказали музыканты в эксклюзивном интервью ТСН.ua, на написание композиции их вдохновили события, происходившие весной на "Азовстали" в Мариуполе.

"Мы очень многое написали материала за период полномасштабного вторжения. Эта песня родилась весной, в то время, когда происходили события на "Азовстали". Мы, как и все украинцы, были в новостных пабликах, и наткнулись на видео наших защитников, которые были на "Азовстали" - Денис Прокопенко, Калина. Я не мог представить, как тяжело им там и, наверное, такое впечатление, что это конец, но в их глазах я видел огонь, силу воли и несокрушимость. От этого у меня проходили мурашки по спине. Под этими эмоциями я написал эту песню", — поделился участник группы TVORCHI Андрея Гуцуляк.

По мнению участников группы, у каждого украинца это стальное сердце и может служить примером для всего мира в это непростое время.

"Все украинцы получили стальные сердца и весь мир должен брать пример с нас и объединяться против зла во имя мира", — добавил Гуцуляк.

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