TVORCHI рассказали, кто создал их номер для нацотбора на "Евровидение-2023": "Гениальный человек"

Победители нацотбора на Евровидение-2023 группа TVORCHI рассказали, кто стал режиссером их номера для финала на конкурсе.

В интервью ТСН.ua Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни поделились подробностями о создании постановки на их песню Heart of Steel. Оказалось, что режиссером стал Олег Бондарчук.

"Олег Бондарчук – гениальный человек, гениальный режиссер. Понравилось с ним работать. Нравятся его идеи, он очень креативный", – поделились TVORCHI.

TVORCHI / Фото: instagram.com/tvorchi_official

Кроме Бондарчука, над созданием номера работала большая команда профессионалов. К примеру, костюмы со стальными сердцами для музыкантов создал известный дизайнер Иван Фролов.

"Все украинцы, принимавшие участие в создании этого номера, они суперталантливые и суперкрутые. Иван Фролов разработал дизайн и сшил костюмы со стальными сердцами. Чтобы создать стальные сердца, использовали разные техники. Наши люди они крутые во всем — хореографии, разработке костюмов, в постановке номеров. Это очень вдохновляет и хочется, чтобы об этом знал весь мир и слышал весь мир. Что все знали, что Украина так разная", — рассказали музыканты.

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