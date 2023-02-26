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TVORCHI спели в поддержку Украины на центральной площади возле парламента Осло

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
82
Время на прочтение
1 мин
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TVORCHI спели в поддержку Украины на центральной площади возле парламента Осло

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

Исполнители участвовали в глобальной акции.

Украинская группа TVORCHI представила Украину во время благотворительного мероприятия в Осло, в Норвегии.

Коллектив спел на центральной площади возле парламента перед сотнями украинцев и норвежцев, которые пришли поддержать Украину в годовщину полномасштабного российского вторжения.

В своем официальном профиле в Instagram группа поделилась своими впечатлениями от концерта и поблагодарила народ Норвегии за такую отзывчивость и поддержку.

"24 февраля выступили на глобальной акции в поддержку Украины на центральной площади возле парламента Осло, где собралось несколько тысяч человек: как норвежцев, так и украинцев. Ошеломило то, как норвежцы испытывают нашу боль, с какой эмпатией говорят об Украине и нашей победе. Столько слов поддержки здесь слышим, множество украинских флагов видим на домах и в окнах норвежских квартир. Говорят, что люди с Севера холодные и закрытые. Возможно, только извне, потому что горячие сердца тех, кого мы здесь встречаем, способны растопить лед", — поблагодарили TVORCHI.

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Дата публикации
Просмотры
82
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