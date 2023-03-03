TVORCHI увлекли зажигательным саундтреком к фильму о "суперменах" украинской IT-отрасли

Группа представила песню Hidden Code.
Победители Нацотбора на "Евровидение-2023" группа TVORCHI представили новую песню, ставшую саундтреком к фильму "Первый код".
Дуэт спел о тех, кто приближает нашу победу на невидимом фронте, а именно представителей украинской ІТ-сферы. Солист группы, Джеффри Кенни, исполнил куплеты в песне на двух языках — украинском и английском.
"Написали саундтрек к фильму "Первый код" об украинской IT-индустрии. Hidden Code о суперменах IT-отрасли, которые за кулисами создают новую историю украинского сопротивления врагу. Наши кибервойска с первого дня полномасштабной войны демонстрируют нереальную силу и единство ради общей победы" рассказали о песне TVORCHI.
Премьера украинской ленты "Первый код" запланирована весной этого года.
Еще одной музыкальной премьерой порадовала фанатов Jerry Heil — певица спела в дуэте с представителем Польши на "Евровидении-2022" Кристианом Охманом.
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