TVORCHI в комендантский час сняли клип в центре Киева на ремикс трека для "Евровидения-2023"

Дуэт TVORCHI активно готовится представить Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023", который уже в мае состоится в Ливерпуле.

Сегодня же группа представила свою новую масштабную видеоработу на ремикс к конкурсной композиции Heart of Steel.

Съемки клипа проходили в национальном центре "Украинский дом" на Крещатике в Киеве. Работа над видео продолжалась с вечера до завершения комендантского часа. TVORCHI отметили, что видят в этом определенный символизм: "Даже в самую темную ночь, даже в комендантский час мы творим новую украинскую культуру в самом сердце столицы, и ничто нас не может остановить", — сказали участники дуэта.

TVORCHI

На одну ночь монументальный зал "Украинского Дома" превратился в центр рейв-культуры нового времени, а TVORCHI – в проповедников, объединяющих сердца.

Артисты сплотили вокруг себя в кадре более 60 танцовщиков, ставших единым целым в гипнотической хореографии.

Отметим, что уже 13 мая TVORCHI с песней Heart of Steel выступят в финале международного конкурса "Евровидение" в Ливерпуле. Артисты автоматически попали в финал, поскольку в прошлом году Украина победила на конкурсе.

Кстати, в финале музыкального первенства также пригласили выступить пятерых украинских артистов, ранее участвовавших в "Евровидении".

Читайте также: