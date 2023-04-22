TVORCHI в комендантский час сняли клип в центре Киева на ремикс трека для "Евровидения-2023"

Съемки проходили в "Украинском Доме" на Крещатике.
Дуэт TVORCHI активно готовится представить Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023", который уже в мае состоится в Ливерпуле.
Сегодня же группа представила свою новую масштабную видеоработу на ремикс к конкурсной композиции Heart of Steel.
Съемки клипа проходили в национальном центре "Украинский дом" на Крещатике в Киеве. Работа над видео продолжалась с вечера до завершения комендантского часа. TVORCHI отметили, что видят в этом определенный символизм: "Даже в самую темную ночь, даже в комендантский час мы творим новую украинскую культуру в самом сердце столицы, и ничто нас не может остановить", — сказали участники дуэта.
На одну ночь монументальный зал "Украинского Дома" превратился в центр рейв-культуры нового времени, а TVORCHI – в проповедников, объединяющих сердца.
Артисты сплотили вокруг себя в кадре более 60 танцовщиков, ставших единым целым в гипнотической хореографии.
Отметим, что уже 13 мая TVORCHI с песней Heart of Steel выступят в финале международного конкурса "Евровидение" в Ливерпуле. Артисты автоматически попали в финал, поскольку в прошлом году Украина победила на конкурсе.
Кстати, в финале музыкального первенства также пригласили выступить пятерых украинских артистов, ранее участвовавших в "Евровидении".
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