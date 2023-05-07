TVORCHI в красноречивых костюмах и поддержка Украины от Хорватии: как прошло открытие "Евровидения-2023"

Уже во вторник, 9 мая, в Ливерпуле зрители увидят выступления первых полуфиналистов.
Песенный конкурс "Евровидение-2023" официально начался – сегодня, 7 мая, в британском городе Ливерпуль состоялась церемония открытия музыкального первенства.
"Бирюзовой" дорожкой шагали представители из 37 стран мира, среди них и Украина, от имени которой Великобритания принимает конкурс. Атмосфера у Сент-Джордж-Холл была очень эмоциональной, ведь все еврофаны с нетерпением ждали увидеть своих фаворитов. Среди толпы можно было увидеть много сине-желтых флагов, которые принесли зрители в поддержку Украины.
Ведущими стали британская спортсменка Сэм Квек и украинский телеведущий Тимур Мирошниченко.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как прошла торжественная церемония открытия "Евровидения-2023" и посмотреть самые яркие образы участников.
Представители Украины, группа TVORCHI, появились на дорожке в очень символических образах. Музыканты выбрали костюмы с сочетанием красного и черного цветов, на которых были вышиты вышитые имена и вес детей, которые родились во время войны раньше времени. Сейчас коллектив помогает собирать средства на инкубаторы интенсивной терапии, чтобы спасти их жизни.
Запомнилось зрителям и эффектное появление группы Let3 из Хорватии. Музыканты эпатировали публику появлением в объемных платьях и на каблуках.
Наряды участников коллектива сочетали цвета хорватского флага, а вот солист Let3 был одет в сине-желтых цветах. Таким образом, музыкант хотел продемонстрировать свою поддержку украинцам.
В фотозоне Let3 сбросили свои платья и, оставшись в кринолинах, продемонстрировали белые майки с изображением детей с закрытыми глазами.
Также своим появлением на церемонии порадовала поклонников певица Loreen из Швеции. В 2012 году она уже одержала победу на песенном конкурсе и, по прогнозам букмекеров, имеет все шансы сделать это в этом году.
Запомнилось зрителям и появление участницы из Польши BLANKA. Она выбрала для церемонии топ и пышную юбку неоново-зеленого цвета, на подоле которой красовалась огромная надпись – BEJBA (Бейба).
Зажгли зрителей во время своего появления яркие девушки из Испании. Blanca Paloma станцевала прямо на ступеньках вместе со своим балетом.
Настоящий перформанс во время фотосессии устроил финский рэпер Käärijä. Сначала внимание привлек его яркий костюм с шипами, а затем – дерзкая поза, в которой они с коллективом делали фото.
Певица из Израиля Noa Kirel на открытии "Евровидения-2023" продемонстрировала свою красивую фигуру в откровенном и мистическом образе в серебристых цветах.
Последней на бирюзовый тротуар вышла представительница страны-хозяйки Великобритании Mae Muller. Певица ошеломила своим закрытым образом небесно-голубого цвета.
Напомним, TVORCHI будут сражаться за победу на "Евровидении-2023" уже 13 мая. Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первой сообщит, кто же занял первое место. Тем временем предлагаем узнать, где можно посмотреть Евровидение-2023, какие артисты будут представлять другие страны и на чью победу ставят букмекеры.
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