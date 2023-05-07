TVORCHI в красноречивых костюмах и поддержка Украины от Хорватии: как прошло открытие "Евровидения-2023"

Песенный конкурс "Евровидение-2023" официально начался – сегодня, 7 мая, в британском городе Ливерпуль состоялась церемония открытия музыкального первенства.

"Бирюзовой" дорожкой шагали представители из 37 стран мира, среди них и Украина, от имени которой Великобритания принимает конкурс. Атмосфера у Сент-Джордж-Холл была очень эмоциональной, ведь все еврофаны с нетерпением ждали увидеть своих фаворитов. Среди толпы можно было увидеть много сине-желтых флагов, которые принесли зрители в поддержку Украины.

Открытие "Евровидения-2023" / Фото: YouTube Eurovision Song Contest

Открытие "Евровидения-2023" / Фото: YouTube Eurovision Song Contest

Ведущими стали британская спортсменка Сэм Квек и украинский телеведущий Тимур Мирошниченко.

Открытие "Евровидения-2023" / Фото: Общественное вещание

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как прошла торжественная церемония открытия "Евровидения-2023" и посмотреть самые яркие образы участников.

Представители Украины, группа TVORCHI, появились на дорожке в очень символических образах. Музыканты выбрали костюмы с сочетанием красного и черного цветов, на которых были вышиты вышитые имена и вес детей, которые родились во время войны раньше времени. Сейчас коллектив помогает собирать средства на инкубаторы интенсивной терапии, чтобы спасти их жизни.

TVORCHI на открытии "Евровидения-2023" / Фото: Getty Images

Запомнилось зрителям и эффектное появление группы Let3 из Хорватии. Музыканты эпатировали публику появлением в объемных платьях и на каблуках.

Наряды участников коллектива сочетали цвета хорватского флага, а вот солист Let3 был одет в сине-желтых цветах. Таким образом, музыкант хотел продемонстрировать свою поддержку украинцам.

Let3 на открытии "Евровидения-2023" / Фото: Общественное вещание

В фотозоне Let3 сбросили свои платья и, оставшись в кринолинах, продемонстрировали белые майки с изображением детей с закрытыми глазами.

Также своим появлением на церемонии порадовала поклонников певица Loreen из Швеции. В 2012 году она уже одержала победу на песенном конкурсе и, по прогнозам букмекеров, имеет все шансы сделать это в этом году.

Loreen на открытии "Евровидения-2023" / Фото: gettyimages.com

Запомнилось зрителям и появление участницы из Польши BLANKA. Она выбрала для церемонии топ и пышную юбку неоново-зеленого цвета, на подоле которой красовалась огромная надпись – BEJBA (Бейба).

BLANKA на открытии "Евровидения-2023" / Фото: gettyimages.com

Зажгли зрителей во время своего появления яркие девушки из Испании. Blanca Paloma станцевала прямо на ступеньках вместе со своим балетом.

Blanca Paloma на открытии "Евровидения-2023" / Фото: gettyimages.com

Настоящий перформанс во время фотосессии устроил финский рэпер Käärijä. Сначала внимание привлек его яркий костюм с шипами, а затем – дерзкая поза, в которой они с коллективом делали фото.

Käärijä на открытии "Евровидения-2023" / Фото: Общественное вещание

Певица из Израиля Noa Kirel на открытии "Евровидения-2023" продемонстрировала свою красивую фигуру в откровенном и мистическом образе в серебристых цветах.

Noa Kirel на открытии "Евровидения-2023" / Фото: Общественное вещание

Последней на бирюзовый тротуар вышла представительница страны-хозяйки Великобритании Mae Muller. Певица ошеломила своим закрытым образом небесно-голубого цвета.

Mae Muller на открытии "Евровидения-2023" / Фото: gettyimages.com

Напомним, TVORCHI будут сражаться за победу на "Евровидении-2023" уже 13 мая. Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первой сообщит, кто же занял первое место. Тем временем предлагаем узнать, где можно посмотреть Евровидение-2023, какие артисты будут представлять другие страны и на чью победу ставят букмекеры.

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