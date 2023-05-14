TVORCHI в прямом эфире "Евровидения-2023" выразили свою поддержку родному Тернополю, который подвергся ракетной атаке

Украинский дуэт TVORCHI в прямом эфире "Евровидения-2023" поддержали свой родной город Тернополь, по которому российские оккупанты нанесли ракетный удар.

В частности, украинцы показали на камеру лист бумаги, на котором черными буквами на английском языке был написан Тернополь. В это время артисты сдержанно стояли и поднимали сине-желтые флаги.

TVORCHI на "Евровидении-2023" / Фото: скриншот с видео

Также артисты в Instagram опубликовали пост, где на черном фоне также было название города и надпись на английском "смотри прямо сейчас". Таким образом TVORCHI привлекли внимание европейцев к тому, что война в Украине продолжается, а российские оккупанты продолжают цинично обстреливать украинские города.

"Тернополь – так называется наш родной город, который разбомбила Россия, пока мы пели на сцене "Евровидения" о наших стальных сердцах, несокрушимости и свободе. Это сообщение всем городам Украины, которые ежедневно подвергаются обстрелам. Харьков, Днепр, Хмельницкий, Киев, Запорожье, Умань, Сумы, Полтава, Винница, Одесса, Николаев, Чернигов, Херсон и все другие. Европа, давай вместе бороться против зла ради мира! Слава Украине", — написали музыканты.

Отметим, в ночь на 14 мая, когда в Ливерпуле проходит финал "Евровидения-2023", страна-агрессор нанесла ракетный удар по Украине. Есть попадания в Тернополе, из-за которых пострадали мирные люди.

Напомним, TVORCHI уже выступили на сцене "Евровидения-2023". Когда артисты исполняли трек Heart of Steel, зал аплодировал стоя.

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