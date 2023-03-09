TVORCHI выпустили обновленную версию песни Heart of Steel для "Евровидения-2023": куплет на украинском и концовка со скрипкой

Группа TVORCHI представила обновленную версию композиции Heart of Steel, с которой уже в мае этого года представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

Песня претерпела некоторые изменения. В частности, теперь в треке появился куплет на украинском языке, а в конце звучит скрипка. Впрочем, поклонники TVORCHI разделились на два лагеря. Одни остались в восторге от нового звучания Heart of Steel: "Конец со скрипкой просто разрыв", "я не был поклонником песни, когда ее впервые выбрали, но тяжелые драматические эффекты, текущая актуальность и оттенок украинских текстов, безусловно, изменили мое решение", "это круто! А самое крутое, что авторы песни прислушались к своим согражданам, ведь они будут представлять нас, Украину. Я благодарна, что вы слышите своих слушателей", "Круто звучит! Украинский куплет в самое сердечко".

Впрочем, некоторые фаны все же были огорчены новым звучанием Heart of Steel. В частности, по словам юзеров, им не хватило обновлений в композиции: "Досадно, что ревамп практически не отличается от предыдущей версии", "Простите, но разочаровали. Изменений фактически нет", "я ждала более мощный ревамп и, думаю, надо было добавить больше украинского языка".

Отметим, что в финале нацотбора на "Евровидение-2023" член жюри Юлия Санина похвалила песню TVORCHI, но отметила, что в припеве ей не хватило "хитовости и беков".

Исполнение TVORCHI начальной весрии Heart of Steel в финале нацотбора на "Евровидение-2023"

Напомним, что, несмотря на победу Украины на "Евровидении-2022", организаторы в этом году приняли решение провести конкурс в Ливерпуле, Великобритания. Такое решение было принято в целях безопасности, поскольку в нашей стране идет полномасштабная война. Музыкальное событие состоится с 9 по 13 мая, дуэт TVORCHI автоматически попадает в финал как представитель победившей в прошлом году страны.

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