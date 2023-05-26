TVORCHI выставили на аукцион флаг Украины с подписями участников "Евровидения-2023"

Группа TVORCHI призвала своих поклонников помочь украинским детям, родившимся во время войны с пороками сердца.

Чтобы поощрить пользователей поучаствовать в благотворительном собрании, коллектив решил провести аукцион с особыми призами. О своей инициативе TVORCHI сообщили фанам в Instagram.

Среди тех, кто задонатит 240 гривен, группа разыграет особое поздравление и музыкальный сюрприз. Также особым лотом станет флаг Украины с подписями участников "Евровидения-2023".

"Друзья, наш большой благотворительный сбор на инкубаторы для детских сердец подходит к концу, поэтому давайте приложим вместе максимум усилий. А мы вас поощряем. Среди всех, кто сделает донат 240 гривен, мы разыграем личное поздравление и музыкальный сюрприз от нас! А также мы разыгрываем флаг Украины, подписанный участниками "Евровидения-2023" из Италии, Испании Армении, Литвы, Франции, Германии, Норвегии, Португалии, Польши и любимцем публики "Cha Cha Cha" — финским рэпером Käärijä. Чтобы посоревноваться за флаг, просто донатьте "Неравнодушные спасают сердца детей" по ссылке в шапке профиля. Розыгрыши продлятся всего 3 дня, до 28 мая включительно. Победителей выберем случайным методом, количество донатов неограничено", — рассказали о правилах аукциона TVORCHI.

Напомним, что о своей инициативе помочь детям с недостатками сердца группа рассказала во время открытия "Евровидения-2023". На церемонии TVORCHI появились в особых костюмах, с именами детей, едва не погибших во время войны из-за необходимости инкубаторов интенсивной терапии.

Читайте также: