- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 692
- Время на прочтение
- 4 мин
"Твої очі — ліхтарики": как песня Тони Матвиенко завирусилась в Сети и при чем здесь Райан Гослинг
Тоня Матвиенко повторила безумный успех песни «Кульбаби». На этот раз артистке в этом помогла композиция «Ліхтарики».
Говорят, дважды в одну реку не войдешь. Однако украинская певица Тоня Матвиенко доказывает обратное.
В конце ноября 2024 в Сети завирусилась песня артистки «Кульбаби». Тогда композиция звучала отовсюду. Прошло два года, и певица снова повторила этот успех. На этот раз Тони Матвиенко помогла в этом песня «Ліхтарики». Этот трек годичной данности стал настоящим хитом в Сети, под него активно снимают в видео, что приносит тысячи прослушиваний.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как Тоня Матвиенко повторила успех «Кульбаб», как «Ліхтарики» стали саундтреком к мемам и как к этому причастен голливудский актер Райан Гослинг.
Успех хита «Кульбаби»: как песня завирусилась в Сети через два года после премьеры
В декабре 2022 года Тони Матвиенко представила песню «Кульбаби». В этой композиции артистка пела о первой любви, упущенных моментах и воспоминаниях с детства. Однако после премьеры слушатели не уделили ей достаточного внимания.
Однако два года спустя все кардинально изменилось. Песня завозилась в Tik Tok и стала настоящим хитом. Молодежь активно начала снимать видео, а «Кульбаби» добавляли фоном. Особенно публике понравились строки — «Цілуй мене і ваби, падай зі мною в кульбаби». На данный момент только на YouTube-канале артистки эти песни собрали более 30 миллионов просмотров, а Тоня Матвиенко заработала кругленькую сумму.
Дважды в одну реку таки войдешь: как песня «Ліхтарики» повторила успех «Кульбаб»
В феврале 2025 года Тоня Матвиенко представит новую композицию, которая получила название «Ліхтарики». Песней певица пыталась донести, что даже в самые темные времена можно найти свет. «Ліхтарики» — это о поддержке и любви. Вместе с композицией исполнительница представила первый в своей карьере клип в мультипликационном формате.
«Этот трек оказался интересным экспериментом. „Ліхтарики“ отражают реальность украинцев. В песне есть что-то символическое о нашей способности находить свет даже в самые темные времена», — комментировала тогда певица.
«Ліхтарики» пошли по тому же пути, что и «Кульбаби». Прошло полтора года со дня премьеры, а композиция активно вирусится в Сети. Пользователи Tik Tok снимают под нее видео. Особенно нравится фрагмент, где есть строки: «Твої очі — ліхтарики, погляд — п’ять зірочок».
Кстати, сама Тоня Матвиенко признавалась, что очень хотела повторить успех «Кульбаб». Она даже взяла аскезу и на четыре месяца отказалась от алкоголя. Наконец, желание артистки воплотилось в реальность.
Текст песни Тони Матвиенко «Ліхтарики»
Твої очі — ліхтарики,
Погляд — п’ять зірочок,
В голові наче спалахи,
Ніби це тільки сон.
Ми тримаємось за руки
Прямо, як у кіно.
Нас помітно ще здалеку,
Світло там, де любов!..
Світло там, де
Будуть гори щастя
Замість горя! Там, де
Стеля перетвориться
На зорі! Там, де
Я не відчуваю більше болю!
Там, де.
Світло там, де
Сльози перетворяться
На море. Там, де
Хтось тебе завжди чекає
Вдома! Там, де
Я не відчуваю більше втоми!
Там, де
Как «Ліхтарики» стали саундтреком к мемам, как к этому причастен Райан Гослинг и реакция на это Тони Матвиенко
В Tik Tok под песню «Ліхтарики» сняли тысячи иронических видео. Пользователи создали тренд, в котором показывают «Ожидание и реальность». Такие ролики соединены из двух частей. В первой рассказывается какая-то жизненная ситуация, а во второй ироническая шутка. Особенно пользователям нравится добавлять картинку, на которой изображен голливудский актер Райан Гослинг на заснеженной лестнице. При этом они добавляют подпись «зарезали».
Тоне Матвиенко нравится этот тренд. Она и сама сняла похожее видео. В первой части она показала, как шла на встречу с хейтерами, а во второй — Райан Гослинг на заснеженной лестнице.
В частности, пользователи снимают всевозможные шутки под трек Тони Матвиенко. Даже не обошли вниманием отключение электроэнергии.
Даже коллеги Тони Матвиекно приобщаются к тренду. В частности, певец Позитив в шутку показал, как выпускает новую песню, а его поклонники продолжают требовать возвращения группы «Время и Стекло».
Напомним, недавно Тоня Матвиенко рассказала, как похудела на 5 килограмм. Артистка раскрыла, отказ от чего помог ей добиться такого результата.