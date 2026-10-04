"Твої очі — ліхтарики": как песня Тони Матвиенко завирусилась в Сети и при чем здесь Райан Гослинг

Песня Тони Матвиенко стала саундтреком к мемам

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Говорят, дважды в одну реку не войдешь. Однако украинская певица Тоня Матвиенко доказывает обратное.

В конце ноября 2024 в Сети завирусилась песня артистки «Кульбаби». Тогда композиция звучала отовсюду. Прошло два года, и певица снова повторила этот успех. На этот раз Тони Матвиенко помогла в этом песня «Ліхтарики». Этот трек годичной данности стал настоящим хитом в Сети, под него активно снимают в видео, что приносит тысячи прослушиваний.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как Тоня Матвиенко повторила успех «Кульбаб», как «Ліхтарики» стали саундтреком к мемам и как к этому причастен голливудский актер Райан Гослинг.

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Тоня Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

Успех хита «Кульбаби»: как песня завирусилась в Сети через два года после премьеры

В декабре 2022 года Тони Матвиенко представила песню «Кульбаби». В этой композиции артистка пела о первой любви, упущенных моментах и воспоминаниях с детства. Однако после премьеры слушатели не уделили ей достаточного внимания.

Однако два года спустя все кардинально изменилось. Песня завозилась в Tik Tok и стала настоящим хитом. Молодежь активно начала снимать видео, а «Кульбаби» добавляли фоном. Особенно публике понравились строки — «Цілуй мене і ваби, падай зі мною в кульбаби». На данный момент только на YouTube-канале артистки эти песни собрали более 30 миллионов просмотров, а Тоня Матвиенко заработала кругленькую сумму.

Дважды в одну реку таки войдешь: как песня «Ліхтарики» повторила успех «Кульбаб»

В феврале 2025 года Тоня Матвиенко представит новую композицию, которая получила название «Ліхтарики». Песней певица пыталась донести, что даже в самые темные времена можно найти свет. «Ліхтарики» — это о поддержке и любви. Вместе с композицией исполнительница представила первый в своей карьере клип в мультипликационном формате.

«Этот трек оказался интересным экспериментом. „Ліхтарики“ отражают реальность украинцев. В песне есть что-то символическое о нашей способности находить свет даже в самые темные времена», — комментировала тогда певица.

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«Ліхтарики» пошли по тому же пути, что и «Кульбаби». Прошло полтора года со дня премьеры, а композиция активно вирусится в Сети. Пользователи Tik Tok снимают под нее видео. Особенно нравится фрагмент, где есть строки: «Твої очі — ліхтарики, погляд — п’ять зірочок».

Кстати, сама Тоня Матвиенко признавалась, что очень хотела повторить успех «Кульбаб». Она даже взяла аскезу и на четыре месяца отказалась от алкоголя. Наконец, желание артистки воплотилось в реальность.

Текст песни Тони Матвиенко «Ліхтарики»

Твої очі — ліхтарики,

Погляд — п’ять зірочок,

В голові наче спалахи,

Ніби це тільки сон.

Ми тримаємось за руки

Прямо, як у кіно.

Нас помітно ще здалеку,

Світло там, де любов!..

Світло там, де

Будуть гори щастя

Замість горя! Там, де

Стеля перетвориться

На зорі! Там, де

Я не відчуваю більше болю!

Там, де.

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Світло там, де

Сльози перетворяться

На море. Там, де

Хтось тебе завжди чекає

Вдома! Там, де

Я не відчуваю більше втоми!

Там, де

Как «Ліхтарики» стали саундтреком к мемам, как к этому причастен Райан Гослинг и реакция на это Тони Матвиенко

В Tik Tok под песню «Ліхтарики» сняли тысячи иронических видео. Пользователи создали тренд, в котором показывают «Ожидание и реальность». Такие ролики соединены из двух частей. В первой рассказывается какая-то жизненная ситуация, а во второй ироническая шутка. Особенно пользователям нравится добавлять картинку, на которой изображен голливудский актер Райан Гослинг на заснеженной лестнице. При этом они добавляют подпись «зарезали».

Мем под песню Тони Матвиенко

Мем под песню Тони Матвиенко

Тоне Матвиенко нравится этот тренд. Она и сама сняла похожее видео. В первой части она показала, как шла на встречу с хейтерами, а во второй — Райан Гослинг на заснеженной лестнице.

Мем под песню Тони Матвиенко

В частности, пользователи снимают всевозможные шутки под трек Тони Матвиенко. Даже не обошли вниманием отключение электроэнергии.

Мем под песню Тони Матвиенко

Даже коллеги Тони Матвиекно приобщаются к тренду. В частности, певец Позитив в шутку показал, как выпускает новую песню, а его поклонники продолжают требовать возвращения группы «Время и Стекло».

Мем под песню Тони Матвиенко

Напомним, недавно Тоня Матвиенко рассказала, как похудела на 5 килограмм. Артистка раскрыла, отказ от чего помог ей добиться такого результата.

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