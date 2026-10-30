"Ты это видишь, хочешь этого": alyona alyona шокировала сравнением переедания с педофилией

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Реклама

Украинская реперка alyona alyona сравнила борьбу с перееданием с педофилией и объяснила, что, по ее мнению, объединяет эти явления.

Артистка провела неоднозначную параллель между пищевым поведением и влечением, которое человек не способен контролировать. По ее словам, в обоих случаях речь идет о сильном внутреннем желании. В то же время человек осознает, что не должен ему подвергаться. Именно необходимость постоянно сдерживать себя. alyona alyona назвала общей чертой этих явлений. Свое сравнение исполнительница объяснила по личному пониманию борьбы с желанием переедать.

Реклама

«Тяга к чему-то, сильная. И это касается не только еды. К примеру, я переравняла даже эту тягу к еде с какой-то педофилией. Единственное, что педофилия, это когда ты вредишь другому человеку. Если смотреть глобально. А еда, это себе. И ты, как и тот больной человек, не можешь этому, как объяснить, ты это не контролируешь. Ты это видишь, и ты это хочешь, и ты себе в этом должен пожизненно отказывать», — отметила реперка.

Реклама

alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

Таким образом, alyona alyona попыталась описать переедание через аналогию с неконтролируемым поездом, отметив сложность постоянного самоограничения.

«И ты всю жизнь, с какого-то подросткового возраста или с какой-то формулой, борешься с тем, чтобы не пойти на этот путь. Просто без алкоголя, и извините, без интима с ребёнком ты можешь прожить. А без еды нет», — сказала она

Напомним, недавно alyona alyona раскрыла, как избыточный вес помешала ей осуществить детскую мечту .

Новости партнеров