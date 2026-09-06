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- Гламур
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"Ты с ума сошла": Бейонсе жестко разнесли за продажу пустой коробки почти за 1 тыс. долларов
Вокруг Бейонсе разгорелся новый скандал. Артистка выпустила в продажу лимитированную коллекцию деревянной коробки для винила. Однако цена такого аксессуара удивляет.
Американская певица Бейонсе столкнулась с жесткими насмешками в Сети за продажу пустой деревянной коробки почти за 1 тыс. долларов.
Недавно у исполнительницы был двойной праздник. Артистке исполнилось 45 лет, а также была 20-я годовщина со дня премьеры ее культового альбома B’Day. По случаю этого Бейонсе выпустила лимитированную деревянную коробку, украшенную кожаным ремешком и золотистой фурнитурой. Она предназначена для хранения виниловых пластинок. Сама коробка сделана из сосны, вымощена маслом с пчелиным воском, а внутри покрыта зеленым бархатом, пишет Hello.
Однако в Сети разгорелись жаркие дискуссии о стоимости такого «аксессуара», что откровенно шокировало фанатов. Желающим получить такую коробку придется заплатить 948,01 долларов. Хотя такую и цену объяснили, что она была вдохновлена датой рождения Бейонсе — 4 сентября 1981 года. Но пользователей в Сети было уже не остановить. Некоторые указали, что если цена и была вдохновлена датой рождения, то должна составить 94,81 долларов. Другие шутили, что всем, кто приобретет коробку с такой стоимостью, выступление Бейонсе должно быть в подарок.
Тысяча долларов, и это пустая коробка. Бейонсе, ты с ума сошла!
За такую цену мне нужно, чтобы ты доставила коробку и выступила!
Это безумно. 1100 долларов (включая налоги и доставку) за деревянную коробку. Да, никто не заставляет нас ее покупать, но это очень расстраивает!
Напомним, недавно украинская актриса Наталка Денисенко столкнулась с критикой. Артистка оскандалилась из-за копирования украшения, вместо приобретения оригинального.