Тяжелобольная актриса Екатерина Тышкевич попала в реанимацию: "Врачи борются за ее жизнь"

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая страдает от тяжелой болезни, попала в реанимацию.

Печальную новость в своем Instagram сообщил муж артистки – актер Валентин Томусяк. По его словам, у Екатерины сепсис. Она уже седьмые сутки находится в реанимации, где врачи борются за ее жизнь.

"Моя жена, Катя Тышкевич, уже седьмые сутки находится в реанимации, где врачи отчаянно борются за ее жизнь... Что стало причиной сепсиса до сих пор не известно, но уже и неважно, потому что самое главное сейчас справиться с его последствиями... Труднее всего сейчас легким, печени и сердцу…", — сообщил муж артистки.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/olgasumska

Валентин Томусяк рассказал, что сейчас Катя находится на лечении, однако ее состояние до сих пор остается крайне тяжелым. Семья уже потратила 350 тысяч гривен на лечение, однако средства еще нужны.

"На сегодняшний день мы уже оплатили ее лечение почти 350 тысяч тысяч, но состояние ее до сих пор остается крайне тяжелым.. Поэтому буду рад любому донату на ее выздоровление", — обратился к подписчикам Валентин.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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Валентин Сергеевич Томусяк

Напомним, в 2022 году Екатерина Тышкевич призналась, что страдает от сильной головной боли. Во время полномасштабной войны болезнь начала прогрессировать, знаменитость не могла подняться с постели. Виной недуга актрисы является нарушение биохимии мозга, вызванное родовой травмой. Долгое время Тышкевич лечилась в Украине, а потом полетела на Бали, где провела полгода. Сейчас актриса все еще страдает от сильных головных болей.

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