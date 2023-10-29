Тяжелобольная актриса Екатерина Тышкевич впервые за долгое время показала, как выглядит

Украинская актриса Екатерина Тышкевич впервые за долгое время вышла с поклонниками на связь.

В сторис своей страницы в Instagram артистка показала, как выглядит сейчас, а также сообщила, как сейчас себя чувствует. По словам звезды, она вернулась к медикаментозному лечению, но пока успеха нет, только появились побочные действия:

"Я жива, но все еще не очень здорова. Вернулась к медикаментозной терапии и психотерапии. Ищем схему работающих препаратов. Пока, кроме побочных действий, успеха не имеем. Верим в лучшее", — рассказала Тышкевич о ходе лечения.

Екатерина Тышкевич впервые за долгое время вышла на связь с фанами / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, что летом 2022 года актриса Екатерина Тышкевич впервые рассказала, что уже в течение восьми лет страдает от тяжелой болезни. Артистку мучает сильная головная боль, которая не утихает. В 2022 году болезнь начала прогрессировать и так сильно, что Тыкшевич не могла встать с постели.

Врачи установили актрисе диагноз соматоморфная головная боль, вызванная функциональной обломкой мозга. Виной этому заболеванию является нарушение биохимии мозга, вызванной родовой травмой.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Долгое время артистка лечилась на западе Украины, где врачи и установили ей диагноз. Тогда состояние артистки немного улучшилось. Зимой 2022 года Тышкевич проходила лечение на Бали, где училась принимать свое состояние, начала отказываться от токсичных таблеток, а также много медитировала.

Екатерина Тышкевич определенное время лечилась на Бали / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Впоследствии Тышкевич вернулась в Украину и крайне редко дает знать о себе поклонникам. Поэтому ее появление в соцсети порадовало фанов и они надеются, что их кумиру все же удастся преодолеть болезнь.

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