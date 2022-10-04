Тяжелобольная актриса Тышкевич назвала свой диагноз: "У меня есть проблема, вызванная родовой травмой"

Артистка Екатерина Тышкевич, которая много лет страдает от сильных головных болей, начала лечение в Украине.

В общем, знаменитость должна была уехать за границу, ведь диагноз ей не могли поставить. Впрочем, врачи в Европе Екатерину могли принять в конце октября или в начале ноября. Времени на это у звезды не было, поэтому она обратилась к украинским медикам, которые поставили Тышкевич диагноз.

"Европа готова была принять меня только конец октября, а то и ноябрь. К этому времени я бы отдала коньки, поэтому начала лечение здесь. Много (честно говоря, капец, как много) обследований, врачей, попыток новых разновидностей лечений. Вывод один, диагноз звучит так: соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга", — поделилась актриса.

Фото: mrsketrin/Instagram

Екатерине уже подобрали фармацевтическое лечение и определенные физические нагрузки. Также Тышкевич обратилась и за помощью к психотерапевту.

Как отметила актриса, у нее есть проблема с нарушением биохимии мозга, вызванной родовой травмой.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Сейчас подобрано фармацевтическое лечение, определенные физические нагрузки и психотерапия (проходила ее уже 1,5 года, сейчас изменила направление и нашла нового специалиста). Хотя большинство врачей согласны с тем, что я не нуждаюсь в психотерапии, а у меня именно проблема с нарушением биохимии мозга, вызванной родовой травмой (до 7 месяцев у меня был установлен ДЦП). До поры до времени детское тело компенсировало эту проблему, а сейчас последствия вышли вот на такой уровень", — отметила Екатерина.

Кстати, звезде собирали средства на лечение. Тышкевич призналась, что определенная сумма у нее осталась. Поэтому неизрасходованные средства артистка отправила на благотворительность. Екатерина перевела определенную сумму денег на помощь ВСУ, а также для бездомных животных.

Екатерина Тышкевич перевела деньги на благотворительность / Фото: instagram.com/mrsketrin

Екатерина Тышкевич перевела деньги на благотворительность / Фото: instagram.com/mrsketrin

Читайте также: