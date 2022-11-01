Тяжелобольная актриса Тышкевич призналась, помогает ли ей новое лечение

Знаменитость рассказала, что она планирует сделать зимой, чтобы чувствовать себя лучше.

Известная актриса Екатерина Тышкевич рассказала, как сейчас обстоят дела с ее лечением от тяжелой болезни.

Осенью врачи наконец-то смогли поставить знаменитости диагноз. Так что Катя начала лечиться новым методом. В своем фотоблоге Тышкевич все чаще стала публиковать снимки, где она отдыхает и отлично чувствует себя.

Как призналась звезда, лечение действительно начало действовать. В частности, таблетки, которые она принимает, уменьшают ее боль. Также артистка продолжает работать с психологом. Екатерина пытается избегать стресса, но из-за полномасштабной войны в Украине это сложно сделать.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Пока на таблетках, но они действуют, это уже очень хорошо. Работаю с психологом, но очень сложно не стрессовать, находясь здесь", — отметила актриса.

Екатерина решила зимой отвлечься и уехать в другую страну.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Думаю на зиму немного себя переместить в другую страну… Так что лечение продолжается", — отметила актриса.

Напомним, почти восемь лет Екатерина Тышкевич страдает от тяжелой болезни, врачи не могли установить диагноз. За это время актриса попробовала множество методов лечения, даже за границей. Но только осенью в Украине Екатерине поставили диагноз и назначили лечение, которое артистке помогало.

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