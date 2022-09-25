Тяжелобольная актриса Тышкевич рассказала о своем состоянии: "Потеряла желание вставать с кровати"

Артистка Екатерина Тышкевич уже много лет страдает от сильной головной боли.

Врачи пока не смогли установить диагноз знаменитости. Артистка рассказывала, что раньше у нее даже опускались руки. От постоянной головной боли она чувствовала тревогу и постепенно впадала в депрессию. Дошло до того, что звезде было тяжело вставать с постели.

"После стольких месяцев постоянной хронической боли, я, не буду скрывать, постепенно впала в очень депрессивное и тревожное состояние. От понимания, что ни одно новое лечение не снимает мне это напряжение, я стала много плакать и потеряла желание вообще вставать с постели", — рассказала знаменитость.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Впрочем, лечение на западе Украины, куда ей посоветовали уехать врачи, актрисе помогло. Как призналась Тышкевич, она наконец-то стала хорошо чувствовать себя в эмоциональном плане.

"Здесь мне его вернули. Напомнили, что жизнь прекрасна и за ее качество стоит побороться", — рассказала Екатерина в своем Instagram.

В настоящее время звезда возвращается в Киев. В частности, Катерину ждет консультация с нейрохирургом, ведь возникла новая версия, почему актриса страдает от головной боли.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Завтра у меня консультация с нейрохирургом снова. Новая версия у нас возникла, что провоцирует эти головные боли", – поделилась звезда.

Напомним, в конце июня украинская актриса Екатерина Тышкевич сообщила, что уже восемь лет борется с неопределенным диагнозом. Знаменитость постоянно страдает от головных болей.

Через 8 лет врачи так и не смогли установить диагноз. С начала войны болезнь Тышкевич начала прогрессировать. Состояние актрисы ухудшилось, и она перестала вставать с постели. Лекарство, которое раньше помогало Екатерине, прекратило действовать.

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