Тяжелобольная актриса Тышкевич рассказала о своем состоянии: "Потеряла желание вставать с кровати"

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич поделилась, помогло ли ей лечение на западе Украины.
Артистка Екатерина Тышкевич уже много лет страдает от сильной головной боли.
Врачи пока не смогли установить диагноз знаменитости. Артистка рассказывала, что раньше у нее даже опускались руки. От постоянной головной боли она чувствовала тревогу и постепенно впадала в депрессию. Дошло до того, что звезде было тяжело вставать с постели.
"После стольких месяцев постоянной хронической боли, я, не буду скрывать, постепенно впала в очень депрессивное и тревожное состояние. От понимания, что ни одно новое лечение не снимает мне это напряжение, я стала много плакать и потеряла желание вообще вставать с постели", — рассказала знаменитость.
Впрочем, лечение на западе Украины, куда ей посоветовали уехать врачи, актрисе помогло. Как призналась Тышкевич, она наконец-то стала хорошо чувствовать себя в эмоциональном плане.
"Здесь мне его вернули. Напомнили, что жизнь прекрасна и за ее качество стоит побороться", — рассказала Екатерина в своем Instagram.
В настоящее время звезда возвращается в Киев. В частности, Катерину ждет консультация с нейрохирургом, ведь возникла новая версия, почему актриса страдает от головной боли.
"Завтра у меня консультация с нейрохирургом снова. Новая версия у нас возникла, что провоцирует эти головные боли", – поделилась звезда.
Напомним, в конце июня украинская актриса Екатерина Тышкевич сообщила, что уже восемь лет борется с неопределенным диагнозом. Знаменитость постоянно страдает от головных болей.
Через 8 лет врачи так и не смогли установить диагноз. С начала войны болезнь Тышкевич начала прогрессировать. Состояние актрисы ухудшилось, и она перестала вставать с постели. Лекарство, которое раньше помогало Екатерине, прекратило действовать.
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