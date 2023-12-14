Тяжелобольная Екатерина Тышкевич впервые вышла на связь после реанимации и показала, как выглядит

Артистка рассказала, как сейчас себя чувствует.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич впервые вышла на связь с поклонниками после того, как неделю назад попала в реанимацию.

В сторис своей страницы в Instagram Тышкевич опубликовала снимок и показала, какой сейчас выглядит. Артистка на фото улыбается и позирует вместе со своим мужем, актером Валентином Томусяком, который постоянно находится рядом с женой в больнице.

Актриса поделилась, как чувствует себя и поблагодарила поклонников за их помощь:

"Выкарабкиваюсь. Спасибо за вашу поддержку, молитвы и донаты. Впереди путь восстановления", – сообщила Екатерина.

Екатерина Тишкевич вышла на связь после реанимации / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, что в течение восьми лет Екатерина Тышкевич переживает тяжелую болезнь, сопровождающуюся сильной головной болью. В 2022 году состояние артистки начало ухудшаться настолько, что она не могла встать с кровати. Врачи установили Тышкевич диагноз – соматоморфную головную боль, возникшую вследствие функционального обломка мозга. Это заболевание вызвано нарушением биохимии мозга, вызванного родовой травмой.

Неделю назад муж Екатерины Тышкевич Валентин Томусяк сообщил, что его жена попала в реанимацию в тяжелом состоянии и просил у поклонников о помощи.

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