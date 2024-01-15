Тяжелобольная Екатерина Тышкевич честно ответила, будет ли судиться с больницей, после которой у нее был сепсис

Украинская актриса Екатерина Тышкевич честно призналась, планирует ли подавать в суд на больницу, которая повлекла за собой появление у нее сепсиса.

Знаменитость уверяет, что никак не будет пытаться препятствовать деятельности медучреждения, где она находилась в тяжелом состоянии. Она считает неуместным обвинять конкретного человека. И всему причиной называет в целом медицинскую систему страны. Екатерина убеждена, что с врачами, имеющими отношение к возникновению у нее сепсиса, уже как следует поговорили, поэтому не будет обращаться в суд.

"Нет, я не собираюсь этого делать. Во-первых, я не хочу кого-то конкретного обвинять, потому что не думаю, что это вина только этой медсестры, которая ставила мне этот катетер и плохо обработала кожу. Это проблема в целом состояния наших городских больниц. Это о зарплатах этих медсестер, которые не мотивированы делать это качественно. Это о недостатке финансирования и, возможно, нехватке тех антисептических средств. Я уверена, что там была проведена работа с персоналом по этому поводу. В дальнейшем я могу быть спокойна, что это не повторится", – рассказала актриса в интервью Алине Доротюк.

Екатерина Тышкевич

К тому же Тышкевич отметила, что не хочет лишать девушек из одесской психической больницы, где она находилась на лечении сильных головных болей, возможности продолжать лечение серьезных болезней.

"Закрыть эту больницу? Нет. Я видела, какие девушки там лежат. Это довольно существенные психические расстройства: шизофрения, биполярные расстройства. Это для кого-то последняя надежда. Я даже слышала, что кого-то не хотят забирать родственники. И мой врач не будет их выгонять. Она создает приют в больнице", - добавила Екатерина.

Напомним, долгое время Екатерина Тышкевич находилась в психической больнице в Одессе, где ей пытались вылечить сильные головные боли посредством внутривенного введения антидепрессантов. Из-за ненадлежащего введения в руку катетера у актрисы начался сепсис. Она впала в кому и находилась под ИВЛ. К счастью, ее чудом спасли в приватной клинике. И она постепенно возвращается к привычной жизни.

Читайте также: