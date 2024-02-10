Тяжелобольная Екатерина Тышкевич на общем фото с мужем показала, как выглядит сейчас

Артистка поздравила любимого с важной датой в их семье.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, у которой редкая болезнь, поделилась романтическим фото с мужем Валентином Томусяком.

На странице в Instagram артистка разместила кадр, на котором они с любимым изображены улыбающимися. При этом Валентин стоит позади жены и нежно обнимает ее. Как рассказала под фото Тышкевич, 9 февраля они с Томусяком отпраздновали важную дату в их жизни – 9 лет со дня знакомства:

"9 лет бок о бок с Валентином Томусяком живем эту бешеную жизнь", — подписала фотографию Екатерина.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

В свою очередь, поклонники Тикшевич обрадовались, увидев ее улыбающейся и счастливой:

Катя улыбается, а это хороший знак! Благодаря Богу здоровая, очень красивые актеры и замечательная украинская семья

Невероятно красивая пара! Счастья безграничного вам

Дай Бог вам крепкого здоровья и ангела хранителя. Счастья вам и благополучия

Напомним, что 7 февраля Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк отпраздновали годовщину брака – пара в официальном статусе мужа и жены находится уже пять лет. По этому случаю актриса на днях поделилась с фанами архивными кадрами с их свадьбы с Валентином.

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