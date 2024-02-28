Тяжелобольная Екатерина Тышкевич насмешила, как с мужем вкусности готовила

Также актриса поделилась, как сейчас себя чувствует.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич поделилась редким видео, как проводит досуг.

Так, в сторис своей страницы в Instagram артистка разместила короткие видео и показала, как они с мужем, актером Валентином Томусяком вместе готовили печенье. Тышкевич рассказала, что мама поделилась с ней не сложным рецептом выпечки, с которой Екатерина не слишком дружит.

"Я с выпечкой не очень. Но там вроде ничего сложного. Но нужно было тесто завернуть в рулетики. Валик рядом увидел мой рулетик и предложил мне немного помочь", — рассказала актриса.

Екатерина Тышкевич показала, как с мужем готовила / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич показала, как с мужем готовила / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Вместе с тем, чтобы фанаты понимали, о чем речь, Екатерина сравнила рулетики, сделанные ее мужем и рулетики, которые сделала она. При этом актриса самоиронически посмеялась над ситуацией.

Рулетики Тышкевич справа, Томусяка — слева / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кроме того, Екатерина Тышкевич поделилась рецептом того же печенья, чтобы ее поклонники попытались самостоятельно приготовить вкуснятину и поделиться впечатлениями.

Екатерина Тышкевич показала, как с мужем готовила / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

В следующем сторис актриса призналась, что за два года, пока лечилась от тяжелой болезни, очень соскучилась по работе, поэтому записала самопробы:

"Сегодня записала первые самопробы за два года. Голова пока не прошла, но я очень соскучилась по работе и думаю, что небольшие проекты смогу потянуть", — сообщила Тышкевич.

Екатерина Тышкевич показала, как с мужем готовила / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, неделю назад украинская актриса Екатерина Тышкевич призналась, как проходит ее лечение от редкой и тяжелой болезни. Артистка на данный момент на связи со специалистами Техасского центра головной боли.

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