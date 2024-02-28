Тяжелобольная Екатерина Тышкевич насмешила, как с мужем вкусности готовила

Также актриса поделилась, как сейчас себя чувствует.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич поделилась редким видео, как проводит досуг.
Так, в сторис своей страницы в Instagram артистка разместила короткие видео и показала, как они с мужем, актером Валентином Томусяком вместе готовили печенье. Тышкевич рассказала, что мама поделилась с ней не сложным рецептом выпечки, с которой Екатерина не слишком дружит.
"Я с выпечкой не очень. Но там вроде ничего сложного. Но нужно было тесто завернуть в рулетики. Валик рядом увидел мой рулетик и предложил мне немного помочь", — рассказала актриса.
Вместе с тем, чтобы фанаты понимали, о чем речь, Екатерина сравнила рулетики, сделанные ее мужем и рулетики, которые сделала она. При этом актриса самоиронически посмеялась над ситуацией.
Кроме того, Екатерина Тышкевич поделилась рецептом того же печенья, чтобы ее поклонники попытались самостоятельно приготовить вкуснятину и поделиться впечатлениями.
В следующем сторис актриса призналась, что за два года, пока лечилась от тяжелой болезни, очень соскучилась по работе, поэтому записала самопробы:
"Сегодня записала первые самопробы за два года. Голова пока не прошла, но я очень соскучилась по работе и думаю, что небольшие проекты смогу потянуть", — сообщила Тышкевич.
Напомним, неделю назад украинская актриса Екатерина Тышкевич призналась, как проходит ее лечение от редкой и тяжелой болезни. Артистка на данный момент на связи со специалистами Техасского центра головной боли.
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