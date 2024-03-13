Тяжелобольная Екатерина Тышкевич назвала свой диагноз и рассказала о состоянии здоровья

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая страдает от постоянных головных болей, назвала свой диагноз и поделилась, как сейчас чувствует себя.

Кстати, врачи не могли поставить артистке точный диагноз. Кроме того, медикам не удавалось установить причину головных болей знаменитости. Сейчас вероятный диагноз Тышкевич звучит так – хроническое соматоформное болевое расстройство, одна из причин возникновения которого эмоциональная травма, а также индивидуальные физиологические особенности.

"Есть такая версия: хроническое соматоформное болевое расстройство. Или проще: стойкая хроническая головная боль напряжения, одна из причин возникновения которой глубокая эмоциональная травма, плюс индивидуальные физиологические особенности", — поделилась артистка.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Актриса также призналась, как сейчас себя чувствует. По словам Тышкевич, ей немного стало лучше. Впрочем, головная боль до сих пор мучает ее. Актриса продолжает лечение, выполняет специальные упражнения, работает со специалистом по телу и психотерапевтом и прибегает к аюрведе – нетрадиционной древней медицине, главный принцип которой состоит в том, что человек может быть полностью здоров, если живет по законам природы.

"Мне кажется, что есть небольшая положительная динамика, очень шаткая. Уменьшилось дней, когда сильно болит. Чаще держится на уровне напряжения или дискомфорта. Но постоянное ощущение пока есть. Делаю дальше упражнения, работает аюрведа, плюс два специалиста по телу, плюс психотерапевт", – рассказала знаменитость.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно певец Фагот жаловался, что серьезно заболел. Артист назвал свой диагноз и поделился, как проходит его лечение в военном госпитале.

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