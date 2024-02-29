Тяжелобольная Екатерина Тышкевич очаровала романтической фотосессией с мужем

Украинская актриса Екатерина Тышкевич вместе с мужем, актером Валентином Томусяком снялись в романтической фотосессии.

На странице в Instagram артистка поделилась серией нежных фотографий, где они с любимым обнимаются и целуются. При этом Екатерина во время съемок позировала в невесомом платье розового цвета, а Валентин был в сером гольфе и светлых брюках. Наряды супругов идеально дополняли луки друг друга.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Автором фотосессии выступила фотограф по имени Мариам. И, как призналась Тишкевич, именно она предложила актрисе одеть это розовое платье, потому что у Екатерины были сомнения:

"Вот вам красивые и нарядные мы. Когда Мариам предложила мне это платье, я совсем растерялась, потому что была уверена, что мне такое не подходит. Потому что я все еще +10 и очень боялась, что буду большим розовым пирожным. Но Мариам заверила, что все будет очень хорошо, и я доверилась. Получилось действительно очень здорово", — прокомментировала фотографии артистка.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, на днях Екатерина Тишкевич, страдающая сильными головными болями, показала, как они с мужем готовили вкусности. При чем возлюбленный актрисы оказался более искусным поваром.

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