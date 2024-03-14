Тяжелобольная Екатерина Тышкевич откровенно рассказала о кризисах в отношениях с мужем

Украинская актриса Екатерина Тышкевич откровенно рассказала о пережитых кризисах в отношениях с мужем, актером Валентином Томусяком, и страсти в браке.

Артистка призналась, что проблемы у них с возлюбленным действительно были. Пара пережила два кризиса. По словам Тишкевич, это было действительно тяжело и больно. Впрочем, они с возлюбленным решали кризисы, много говорили о проблемах, делились, что их не устраивало, а потом шли на встречу друг другу.

"Кризис был конечно. Кризисы трех и семи лет – по-классике. И первый, и второй заканчивались очень долгими, откровенными, неприятными разговорами. Говорили обо всем, что не устраивает. Затем слезы, объятия и договоренности", — рассказала знаменитость.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также актриса рассказала и о страсти в их браке. Как говорит Тышкевич, ее постоянные головные боли, конечно, повлияли на интимную жизнь. Тем не менее, со страстью в их браке все отлично и за девять лет отношений она никуда не исчезла.

"У нас было по-разному. Знаете, когда у жены 24/7 болит голова, то как бы не очень хочется к ней приставать… Не заводит этот момент никак. Мы сейчас вместе девять лет и все отлично со страстью. Ведь интимная жизнь — это большая часть женского здоровья, и мой партнер это понимает и делает все, чтобы я в этом плане была счастлива и довольна", — откровенно призналась актриса.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич назвала вероятный диагноз своей болезни. Также артистка рассказала, как проходит ее лечение.

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