Тяжелобольная Екатерина Тышкевич пожаловалась на ухудшение состояния здоровья: "Снова на антидепрессантах"

Также артистка рассказала о проблеме, которая ее в последнее время мучает.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая страдает от постоянных головных болей, пожаловалась на ухудшение своего состояния.

В частности, артистка вышла на связь к поклонникам и рассказала, что последние 10 дней ее мучает сильная боль. По словам Тышкевич, ее голова настолько болит, что она уже просто не выдерживает, поэтому снова начала принимать антидепрессанты.

"Не выхожу к вам совсем, когда просто гайки полные по голове. Последние 10 дней именно такие", - пожаловалась артистка.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кроме того, Екатерина Тышкевич рассказала, что в последнее время ее мучает проблема с волосами – они начали выпадать. Знаменитость говорит, что анализы в норме, поэтому она не знает, почему столкнулась с этим. В настоящее время актриса консультируется с трихологом, чтобы решить проблему с выпадением волос.

"Ну и чтобы мне было совсем не грустно, мои волосы начали просто катастрофически выпадать. Третью неделю теряю бешеное количество, то сейчас в пути к трихологу. По анализам катастрофических дефицитов нет, щитовидная в норме, а я скоро буду лысая актриса", — поделилась артистка.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич показала страшные рубцы на теле, которые остались у нее после сепсиса. Также знаменитость поделилась, как их будет избавляться.

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