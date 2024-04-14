Тяжелобольная Екатерина Тышкевич раскрыла подробности своего лечения: "Ситуация сложная"

Украинская актриса Екатерина Тышкевич раскрыла новые подробности своего лечения от тяжелой болезни.

В своем Instagram артистка поделилась, что пошла на прием к новому неврологу. Врач отметил, что у Екатерины действительно сложно ситуация с головными болями. Невролог также подчеркнул, что актрисе нет смысла лечиться за границей.

"На днях была еще у одного невролога. Оказывается, что я не всех еще обошла в Украине. Он сказал, что ситуация сложная. Я действительно перепробовала уже почти все разновидности антидепрессантов, которые влияют на хронические боли, и была у всех врачей. Он подтвердил, что ехать куда-то за границу смысла нет, потому что протоколы одни и те же на хроническую головную боль", — поделилась актриса.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Новый невролог назначил Тышкевич пить один из антидепрессантов, который может помочь. Раньше артистка его принимала, но забросила, ведь ей показалось, что препарат не дает эффекта. Но, как оказалось, его нужно пить более длительный период, а также в больших дозировках.

"Он сказал, что я недостаточно долго пила один препарат. Я его забросила через три недели приема, потому что вообще никакого эффекта не было. Этот конкретный препарат нужно пить два месяца на максимальной дозировке. Это реально тяжело. Я в тот момент искала просто более безопасный для себя антидепрессант", — поделилась артистка.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

В настоящее время Екатерина Тышкевич принимает от головных болей два типа антидепрессантов, антикомвульсант и нейролептик. Препараты эти очень токсичные, однако знаменитость надеется, что это ей поможет.

"Вообще, у меня сейчас такая схема – это антидепрессант одного типа и другого, а также антикомвульсант. Я пока оставляю нейролептик. С него я несколько раз уже пыталась сойти, но очень сильно тревожность поднимается, и это еще усугубляет состояние. Дай Бог, чтобы помогло. Но это тоже не сразу. Он сказал, что первые две недели симптомы могут ухудшиться", — рассказала знаменитость.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также артистке посоветовали пройти транскраниальную магнитную терапию. Раньше знаменитость откладывала этот метод лечения, ведь он дорого стоит и у него небольшая доказательная база. Сейчас же звезда решилась попробовать.

"Еще мне советовали, но я откладывала, потому что это дорогая история, транскраниальную магнитную терапию. Там маленькая доказательная база того, что оно помогает, но она есть. Для того чтобы начать курс этой терапии, мне нужно было обновить энцефалограмму", — поделилась Тышкевич.

Екатерина Тышкевич на энцефалограмме / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Актриса говорит, если эти методы лечения ей не помогут, то остается только судорожная терапия, то есть когда применяют электрошок. Артистка говорит, что ей очень страшно, ведь могут быть ужасные побочные эффекты.

"Если не помогут эти два варианта, что невролог мне предложил, и эта транскраниальная терапия, то следующий шаг – это электросудорожная терапия, то есть электрошок. Я читала просто ужасные статьи по этому поводу, что можно выйти вообще овощем, с амнезией и нарушением когнитивных функций. Честно, страшно", — добавила артистка.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич поделилась, когда планирует вернуться в актерство и при каком условии согласится на роль в кино.

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