Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала о восстановлении после комы и когда вернется в актерство

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, страдающая постоянными головными болями, поделилась подробностями о своем состоянии после выхода из комы и когда вернется к съемкам.

Как призналась знаменитость, после пребывания в реанимации она постепенно приходит в себя, хотя сильные головные боли до сих пор не прекращаются. Бороться с проблемой Екатерине помогает ряд специалистов:

"После комы я уже более-менее пришла в себя, избавляюсь сейчас от последствий. К сожалению, я все еще живу с хронической головной болью. Это продолжается, это моя жизнь. Уже ушел девятый год. Я много лет в психотерапии. Практикую йогу. Сейчас принимаю очень много аюрведы, работаю с несколькими специалистами по телу, психолог", - рассказала актриса в подкасте Дианы Глостер.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также знаменитость рассказала, что должна в планах вернуться на съемочную площадку и продолжать развивать свою актерскую карьеру. Впрочем, пока дает себе время на выздоровление:

"Сейчас наблюдаю небольшую, но положительную динамику в своем состоянии. Надеюсь, этим летом буду в каком-то проекте. Когда я буду понимать, что хотя бы три недели не было истерики, нервного срыва… Я соглашусь на роль", - добавила актриса.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кроме того, Тышкевич шокировала признанием, как в начале борьбы с болезнью она задумывалась о самоубийстве:

"У меня очень много лет было неприятие этой болезни. Я думала, если мне когда-нибудь скажут, что это навсегда, то я суициднусь. И это не просто слова, а я действительно думала о странах, где доступна эвтаназия. Не могу сказать, что я до конца это преодолела и приняла, это неправда. Сейчас я в большем принятии. Я научилась себя психологически вытаскивать, потому что я много лет в психотерапии", - призналась актриса.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич показала страшные рубцы на теле после сепсиса и рассказала, как с ними борется.

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