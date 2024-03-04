Тяжелобольная Екатерина Тышкевич серьезно травмировалась на фотосессии

Украинская актриса Екатерина Тышкевич пожаловалась, что серьезно травмировалась.

В частности, у артистки был профессиональный фотосет на склонах, который не прошел без неприятных инцидентов. Знаменитость серьезно травмировала ногу. Тышкевич было тяжело ходить. Нога актрисы опухла и хрустела. Екатерина была вынуждена обратиться за помощью к врачам.

"Фотосессия вчера (3 марта – прим. ред.) была классной, но я на тех склонах сильно подвернула ногу. Отек, хруст, наступать больно", — пожаловалась артистка.

Екатерина Тышкевич в больнице / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Врач ортопед-травматолог осмотрел ногу Тышкевич. К счастью, у актрисы нет ни перелома, ни вывиха. Артистка лишь растянула мышцы. Екатерине назначили лечение, которого ей желательно придерживаться, чтобы быстро выздороветь.

"Перелома или вывиха нет. Растяжение…", — рассказала актриса.

Пост Екатерины Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно блогерша Юлия Верба жаловалась на плохое самочувствие и делилась, что ей пришлось обратиться за помощью к врачам. Знаменитости стало плохо на круизном лайнере. Вербе пришлось поставить капельницу.

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