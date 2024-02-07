Тяжелобольная Екатерина Тышкевич в годовщину брака с мужем показала редкие фото с их свадьбы

Пара уже пять лет живет в официальном статусе супругов.
Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая страдает тяжелой болезнью, сообщила об особом празднике в ее семье.
Знаменитость в своем Instagram поделилась, что они с мужем, актером Валентином Томусяком, 7 февраля празднуют годовщину их брака. Прошло уже пять лет со дня свадьбы влюбленных. Это первый юбилей их супружеской жизни.
"Мы с Валентином празднуем годовщину свадьбы – пять лет назад официально стали одной семьей", — поделилась актриса.
Также Екатерина опубликовала их нежный и чувственный ролик. На романтических черно-белых кадрах влюбленные подарили друг другу сладкие поцелуи, а затем объятия.
Кроме того, Тышкевич сделала коллаж с фото с их свадьбы и продемонстрировала, каким было само празднование.
Напомним, недавно ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая праздновали седьмую годовщину брака. По случаю праздника влюбленные показали редкие совместные фотографии.
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