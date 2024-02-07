Тяжелобольная Екатерина Тышкевич в годовщину брака с мужем показала редкие фото с их свадьбы

Пара уже пять лет живет в официальном статусе супругов.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая страдает тяжелой болезнью, сообщила об особом празднике в ее семье.

Знаменитость в своем Instagram поделилась, что они с мужем, актером Валентином Томусяком, 7 февраля празднуют годовщину их брака. Прошло уже пять лет со дня свадьбы влюбленных. Это первый юбилей их супружеской жизни.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Мы с Валентином празднуем годовщину свадьбы – пять лет назад официально стали одной семьей", — поделилась актриса.

Также Екатерина опубликовала их нежный и чувственный ролик. На романтических черно-белых кадрах влюбленные подарили друг другу сладкие поцелуи, а затем объятия.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кроме того, Тышкевич сделала коллаж с фото с их свадьбы и продемонстрировала, каким было само празднование.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая праздновали седьмую годовщину брака. По случаю праздника влюбленные показали редкие совместные фотографии.

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