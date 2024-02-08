Тяжелобольная Екатерина Тышкевич в первом за два года фотосете показала, как изменилась

Артистка призналась, что ей сложно было решиться на профессиональный фотосет.

Тяжелобольная украинская актриса Екатерина Тышкевич впервые за два года снялась в профессиональном фотосете.

В своем Instagram артистка поделилась, что за это время почти не фотографировалась, ведь была не в ресурсе или же не принимала себя. На профессиональную фотосессию Екатерине было тяжело решится. Однако знаменитость решила не откладывать задуманное и показать, как изменилась за это время.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Очень трудно было решиться на фотосессию после двухлетней паузы. У меня в телефоне даже селфи никакого нормального нет за последнее время. Все как-то не в ресурсе. Все в каком-то непринятии себя. А тут еще и новые шрамы на теле добавились. Но с пинком под зад от психолога, с поддержкой этой инициативы моими девочками — все получилось", — поделилась артистка.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

На новые фото Тышкевич уже отреагировал ее муж, актер Валентин Томусяк. Он отметил, что очень гордится своей женой, а также ее внутренней силой.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Моя сильная девочка, мой боец, моя "капитан Марвел". Люблю тебя!" – обратился к жене актер.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк праздновали пятую годовщину брака. По случаю важной даты актеры показали, какой была их свадьба.

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