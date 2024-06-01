Тяжелобольная Екатерина Тышкевич в слезах сообщила об ухудшении состояния: "Бьюсь в истерике"

Украинская актриса Екатерина Тишкевич, страдающая сильными головными болями, ошеломила подробностями своего лечения.

По словам актрисы, ряд рекомендаций врачей ей не помогает. В частности, Екатерина пожаловалась на возвращение проблемы с головными болями, тревожностью и изменением настроения.

"Это я сегодня утром бьюсь в истерике. Считаю такое тоже можно вам доверить, потому что это честно. Причины: 1) Позади 20 сеансов ТМС (транскраниальной магнитной стимуляции – прим. ред.). И нет больше надежды, что этот инструмент поможет и надо просто немного терпения. 2) Наступило лето, а смена климатического сезона – это тоже дурацкое подведение итогов и вывод, что я все еще в заднице. 3) Кроме головной боли с утра вернулась тревожность... Это меня добило", - отметила Тышкевич.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

В откровенном разговоре с подписчиками в фотоблоге Екатерина поделилась, что довольно тяжело проживает этот период с постоянными головными болями, хотя и надеется на лучшее.

"Иногда я задолжаю авансом идти в жизнь, балансируя на пропасти человеческих возможностей выдержки. Не плакала почти 2 месяца, но сегодня просто прорвало, потому что голова не переставала болеть ни на секунду за все это время... После этого меня 1,5 часа собирала в кучу психолог и я еще много плакала. А потом накрасилась за две секунды и уехала, потому что имела договоренность и не могла отменить. Я на грани", - добавила артистка.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, что недавно Виктор Павлик рассказал о реабилитации после сложной операции на сердце и что ему запретили врачи.

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