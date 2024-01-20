Тяжелобольная Екатерина Тышкевич восхитила танцами с мужем и нежно поздравила его с праздником

Украинская актриса Екатерина Тишкевич рассказала о празднике в семье. Ее муж, актер Валентин Томусяк, празднует день рождения.

По этому случаю Екатерина в своем фотоблоге посвятила возлюбленному посты и показала архивные кадры их супружеской жизни. В частности, она опубликовала забавные снимки, где Валентин со специальными Instagram-фильтрами выглядит как старец.

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Также знаменитость запостила несколько фото и видео из их отпусков. На изображениях счастливые супруги нежно обнимают и целуют друг друга.

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

В частности, Тышкевич растрогала, как они с мужем танцуют на фоне елки.

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

К тому же актриса написала возлюбленному множество теплых поздравительных слов. И призналась, что только с Валентином она может быть собой и ничего не бояться.

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Поздравляю, моя любовь! Будь мне здоров и счастлив! В твоих объятиях ничего не страшно. Счастье быть твоей женой. Празднуй каждый миг жизни! А я буду наслаждаться твоими танцами каждый раз, как в последний. А иногда присоединяться и танцевать вместе. Могу так дурачиться только с тобой. Люблю! С твоим днем!", - растрогала подписью звезда.

Екатерина Тышкевич поздравила мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич показала, как с мужем встречала Новый год дома.

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