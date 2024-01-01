Тяжелобольная Екатерина Тышкевич вышла на связь и показала, как с мужем Новый год встречала

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая страдает тяжелой болезнью, вышла на связь к своим поклонникам.

В Instagram знаменитость показала, как встретила Новый 2024 год. Компанию Тышкевич составил ее муж, актер Валентин Томусяк. Пара праздновала Новый год дома. Супруги отказались от громких вечеринок. Влюбленные пожелали провести время только друг с другом.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Более того, даже от традиционных новогодних атрибутов Екатерина и Валентин отказались. Знаменитости не стали ставить и украшать дома елку, вместо этого новогодними игрушками обзавелось домашнее растение.

Екатерина отметила, что желает каждому в 2024 году самого главного, а именно побед Украины над российскими оккупантами.

"2024 – на тебя большие надежды. Единственное желание на всех – победа", – написала актриса.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, в начале декабря Екатерина Тышкевич попала в реанимацию с сепсисом. Актриса находилась в крайне тяжелом состоянии, врачи отчаянно боролись за ее жизнь. Лишь в конце декабря артистку наконец-то выписали из больницы и отпустили домой.

Читайте также: