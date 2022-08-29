Тяжелобольная известная актриса Тишкевич начала экстремальное лечение

Артистка Екатерина Тишкевич рассказала о своем лечении.

Знаменитость готовилась к обследованию в Дании. Впрочем, ей предложили попасть на консультацию к врачу не раньше октября. Тем временем медики посадили ее на один очень токсичный препарат. Он помог и немного снял боль, однако долгое время его принимать нельзя.

Но знаменитость, похоже, нашла другой вариант, который поможет ей справиться с тяжелой болезнью. Как рассказала звезда в своем Instagram, она приступила к экстремальному лечению. Судя по геолокации, которую Екатерина указала в посту, бороться с тяжелой болезнью актриса будет в Киеве.

Екатерина Тишкевич начала лечение / Фото: instagram.com/mrsketrin

Напомним, в конце июня украинская актриса Екатерина Тишкевич сообщила, что уже восемь лет борется с неопределенным диагнозом. Знаменитость постоянно страдает от головных болей.

Через 8 лет врачи так и не смогли установить диагноз. С начала войны болезнь Тишкевич начала прогрессировать. Состояние актрисы ухудшилось, и она перестала вставать с постели. Лекарство, которое раньше помогало Екатерине, прекратило действовать.

Читайте также: