Тяжелобольная известная актриса Тишкевич начала экстремальное лечение

Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич продолжает вести отчаянную борьбу с тяжелой болезнью.
Артистка Екатерина Тишкевич рассказала о своем лечении.
Знаменитость готовилась к обследованию в Дании. Впрочем, ей предложили попасть на консультацию к врачу не раньше октября. Тем временем медики посадили ее на один очень токсичный препарат. Он помог и немного снял боль, однако долгое время его принимать нельзя.
Но знаменитость, похоже, нашла другой вариант, который поможет ей справиться с тяжелой болезнью. Как рассказала звезда в своем Instagram, она приступила к экстремальному лечению. Судя по геолокации, которую Екатерина указала в посту, бороться с тяжелой болезнью актриса будет в Киеве.
Напомним, в конце июня украинская актриса Екатерина Тишкевич сообщила, что уже восемь лет борется с неопределенным диагнозом. Знаменитость постоянно страдает от головных болей.
Через 8 лет врачи так и не смогли установить диагноз. С начала войны болезнь Тишкевич начала прогрессировать. Состояние актрисы ухудшилось, и она перестала вставать с постели. Лекарство, которое раньше помогало Екатерине, прекратило действовать.
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