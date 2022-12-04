Тяжелобольная Катерина Тышкевич на Бали попросила совета у местного провидца и помолилась за Украину

Украинская актриса Екатерина Тышкевич отправилась на остров Бали, где смогла пообщаться с местным провидцем.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что отправилась на тропический остров, чтобы восстановить силы и отдохнуть. Там актриса получила возможность побывать в одном из балийских храмов, где помолилась о победе Украины в войне.

"Не буду вас много грузить фото с Бали, потому что понимаю что не ко времени. Но этим событием хочу поделиться, так как в этом храме, я молилась за родную Украину и ее скорейшую победу", — рассказала Екатерина.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Также актриса пообщалась с главным провидцем острова и спросила его о своей болезни.

"А еще передавала поздравление главному провидцу острова — Манку Джати. И как избавиться от своих головных болей, спросила конечно", — добавила Тышкевич.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Впрочем, рассказывать, что именно посоветовал провидец Екатерина не стала, заметила в комментариях, что это очень личный вопрос. Также актриса призналась, что не решилась спрашивать у Джати об Украине.

"Я не решилась... Боюсь услышать что-то не то... Я себе решила, что весной победа, а летом возвращаем Крым, пусть так и будет", — ответила в комментариях актриса.

Напомним, что Екатерина Тышкевич уже много лет страдает от сильной головной боли. Только в этом году врачи наконец-то смогли поставить актрисе диагноз и назначить лечение.

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